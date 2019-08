Kristián Plaštiak

Dnes o 10:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zdrvení domorodci z Amazonu prehovorili: Budeme tu stáť do poslednej kvapky krvi a chrániť les pred ľuďmi

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chcel, aby sa tento problém riešil na sobotnom summite krajín G7. Bolsonaro nesúhlasí a obviňuje ho z koloniálnej menatlity, nevhodnej 21. storočí.

Zdrvení domorodci sú odhodlaní prales chrániť. Aj pred ľuďmi. — Foto: Reuters

BRAZÍLIA 24. augusta - Amazonský prales horí. V stredu vyhlásil brazílsky prezident Jair Bolsonaro, že požiare môžu súvisieť kriminálnymi činmi neziskových organizácií, ktoré chcú šíriť obraz ničeného amazonského pralesa po tom, ako im jeho vláda zastavila financovanie. Nemá však dôkazy. Správu priniesla agentúra TASR.

Podľa prezidenta vypukli na „strategických miestach“, pričom sú podľa jeho slov náznaky, že tam „boli ľudia, aby to natáčali.“ Britské Metro prinieslo správu o domorodých kmeňoch, ktoré sú odhodlané brániť pralesy pred ohňom a ľuďmi.

Brazília je v plameňoch

Počet lesných požiarov v tejto juhoamerickej krajine vzrástol počas prvých mesiacov roku 2019 v porovnaní s vlaňajškom až o 84 percent. Vyplýva to z údajov brazílskeho Národného ústavu pre vesmírny výskum (INPE). Informovali o tom v stredu agentúra AFP a britská stanica BBC.

Na snímke z drónu z 20. augusta 2019 hasiči hasia lesný požiar v brazílskom štáte Mato Grosso. Foto: TASR/AP

Od januára do augusta bolo zaznamenaných takmer 73-tisíc požiarov. Za celý rok 2018 ich pritom bolo necelých 40-tisíc, uviedol INPE. Ide o najväčšie množstvo požiarov v amazonskom dažďovom pralese od roku 2013 po tom, ako ich počet v posledných dvoch rokoch klesal.

Od minulého štvrtka bolo podľa INPE identifikovaných viac než 9500 nových požiarov, z ktorých väčšina vypukla v Amazónii. Každú minútu zmizne les o rozlohe jedného futbalového ihriska.

Na satelitnej snímke NASA z 13. augusta 2019 je niekoľko lesných požiarov v amazonskom pralese. Foto: TASR/AP

Domorodé kmene ho chcú chrániť

Video s kmeňmi, ktoré sú odhodlané chrániť prales, dokazuje, že na pohľad primitívni ľudia s bedrovými rúškami sú v mnohom múdrejší ako tí v oblekoch. „Budem tu stáť do poslednej kvapky krvi,“ povedal v rozhovore Raimundo Mura, náčelník kmeňa žijúceho v oblasti pralesa. . „Našou úlohou je chrániť naše územie, prírodu, stromy a zvieratá. Nik nečakal, že sa to stane, no stalo sa a my to vo veľkom pociťujeme,“ vyjadril sa.

„S každým jedným ďalším dňom vidíme ako pokračuje deštrukcia lesov: odlesňovanie, invázia, ťažba dreva. Sme smutní, pretože les každým dňom zomiera. Cítime, že klíma sa mení a Zem tento les potrebuje. My ho potrebujeme a naše deti tiež,“ pridal sa so slzami v očiach ďalší člen kmeňa.

Svetoví lídri nie sú jednotní

V stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron označil požiare v amazonskom dažďovom pralese za „medzinárodnú krízu“ a vyzval, aby sa tento naliehavý problém riešil na víkendovom summite krajín G7. Informovala o tom agentúra AFP. „Náš dom je v plameňoch. Doslova. Amazonský prales, pľúca našej planéty, ktoré produkujú pätinu svetového kyslíka, horí,“ napísal Macron na Twitteri.

Podľa neho ide o „medzinárodnú krízu“ a vyzval členov skupiny G7, aby o tejto naliehavej téme diskutovali na summite, ktorý sa v sobotu začína vo francúzskom letovisku Biarritz.

Brazílsky prezident však s návrhom nesúhlasí a vyjadruje sa, že Macron má „koloniálnu mentalitu, nevhodnú v 21. storočí“. Zároveň Macrona obvinil, že tento problém týkajúci sa Brazílie a ďalších krajín v regióne využíva pre svoje osobné politické ciele.