Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Doktorka Quinnová sa po 20 rokoch stretla s jej seriálovou láskou Sullym. Obľúbený pár vyzerá stále skvele

Jane Seymourová a Joe Lando sú stále priateľmi a na spoločnej fotke im to stále spolu svedčí.

Doktorka Quinnová a jej životná láska Sully — Foto: YouTube

COLORADO SPRINGS 23. august - Nielen fanúšikovia obľúbeného amerického seriálu Doktorka Quinnová si radi zaspomínajú na staré dobré časy. Aj hlavní predstavitelia sa po dlhých rokoch stretli a zachytili vzácny moment. Ubehlo už vyše 20 rokov od skončenia seriálu, no Jane a Joe (predstavitelia hlavných hrdinov) sa vôbec nezmenili. Hoci obidvaja zostarli, vyzerajú stále perfektne. 68-ročná herečka prednedávnom zverejnila na svojom Instagramovom profile fotku, kde si dali so svojou seriálovou láskou stretávku. Fanúšikovia komentovali príspevok so slovami, že by boli veľmi radi, kebyže sa seriál opäť vysiela a herci natočia nové časti.

Seriál, ktorý mal 150 dielov, mal veľký úspech nielen v USA, ale po celom svete. Nakrúcanie trvalo zhruba 5 rokov (1993-1998) a mnoho ľudí chcelo vidieť zamilovaný pár aj mimo plátna. Oni ale dodnes zostali len priateľmi. Ako uvádza portál DailyMail, seriálový Sully je ženatý od roku 1997 s Kirsten Barlow a majú spolu 4 deti - Jack, 21, Christian, 18, Kate, 16, and William, 12. Jane má za sebou už 4 svadby. Má 3 deti z dvoch manželstiev.

Foto: Instagram/janeseymour, YouTube

O tom, že aj mimo kamier zostali blízkymi kamarátmi, hovoria aj fotky na sociálnych sieťach. Jane sa venuje aj dizajnu šperkov a práve pri jednom jej výtvore pózovali spolu aj s jej seriálovým kolegom. Pod príspevok sama napísala, že by rada opäť natáčala nové časti seriálu. Možno sa raz fanúšikovia predsa len dočkajú.