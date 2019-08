Liptov bude mať svoju prvú ferratu. Už od septembra si turisti môžu užívať ďalšie liptovské lákadlo

LIPTOV 24. augusta - Via ferrata je tzv. zaistená cesta, ktorá je popretkávaná náročnými úsekmi, fixnými lanami či železnými stúpačkami. Keďže ide o cestu v horskom teréne, je potrebné istenie, aby sa zvýšila bezpečnosť prechádzajúcich osôb a ťažší terén bol prístupný aj pre návštevníkov, ktorí nemajú skúsenosti s náročnými horolezeckými výstupmi. Na Slovensku boli doteraz prístupné len tri takéto cesty - v Malej Fatre, Slovenskom raji a v Kremnických vrchoch. Od 14. septembra pribudne prvá liptovská ferrata Dve veže neďaleko obce Liptovské Revúce v oblasti zvanej Záhorovo.

V blízkom rezorte Gothal Liptovská Osada vám na recepcii požičajú ferratový set, ktorým by mal byť vybavený každý návštevník ferraty. Set pozostáva zo sedáka, dvoch karabín, tlmiču pádov, prilby a rukavíc. Ferratový výstup sa odporúča absolvovať v obuvi s kvalitnou podrážkou. V prípade, že s ferratami ešte nemáte skúsenosť, pridelia vám skúseného sprievodcu.

Ferrata Dve veže je iba štvrtou ferratou na Slovensku, leží v nadmorskej výške približne 800 m.n.m. a prevýšenie jednotlivých úsekov predstavuje od 20 m do 70 m. Pozostáva z troch skalných veží vápencového pôvodu. Dve väčšie, dominantné veže sú prepojené lanovými mostami. Ferrata ponúka tri trasy s rôznymi stupňami obťažnosti – B, C, a D.

Skúsiť si môžete rôzne náročnosti:

Trasa B sa vyznačuje miernou obťažnosťou a znamená strmší terén s občasnými exponovanými pasážami a zlými stupmi. Bez istenia by zodpovedala horolezeckému terénu stupňa obťažnosti II/III. Ferratový set tu budú potrebovať začiatočníci a deti.

Trasu C tvoria príkre až kolmé steny, čo by bez dodatočného istenia zodpovedalo horolezeckému terénu stupňa obťažnosti III/IV. Jej absolvovanie si vyžaduje určitú silu v rukách. Prevažná časť trasy, väčšinou exponovanej cesty, je vybavená umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, možné aj mierne previsnuté rebríky). Set na ferraty s prilbou je tu nutný aj pre skúsených vysokohorských turistov, deti a začiatočníci by mali byť dodatočne istení lanom a na trasu sa vybrať len so skúseným spoločníkom.

Trasu D tvorí veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé až previsnuté partie. Väčšinou sú veľmi exponované a istenie je často realizované len pomocou oceľového lana. Trasu tvoria dlhé, kolmé až previsnuté pasáže, pričom je potrebná značná sila v rukách, dobrá technika a tréning. Nutný je set na ferraty (horolezecké topánky a prilba). Výstup je spojený s lezením ľahších úsekov (stupeň obťažnosti I/II.) bez zaistenia, preto nie je vhodná pre začiatočníkov a menej skúsených.