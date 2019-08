Kristián Plaštiak

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vojak odmietol do boja nosiť zbraň, napriek tomu zachránil 75 životov. Namiesto zabíjania radšej pomáhal

Hrdinský čin Desmonda Mossa ste mohli vidieť vo filme Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu z roku 2016.

— Foto: Wikimedia CC

LYNCHBURG 25. augusta - Vojna je krutá, obvykle býva najkrutejšia k nevinným. Ľudstvo si pamätá mená tých, ktorí o život pripravili čo najväčší počet nepriateľských jendotiek, no malo by to byť naopak. Mali by sme spomínať na tých, ktorí nepriateľov ušetrili a zachraňovali mužov z vlastných radov.

Jedným takým bol aj Desmond Moss. Americký vojak, ktorý v bojoch o Tichý oceán počas druhej svetovej vojny zachránil desiatky životov. Vyslúžil si Medailu cti, pričom zbrane sa ani len nedotkol.

Zrodenie hrdinu

Desmond sa narodil 7. februára 1919 v Lynchburgu vo Virgínii. Ako mladý pracoval vo vojenských lodeniciach. Do armády narukoval dobrovoľne v roku 1942. Ako člen kresťanskej cirkvi Adventisti siedmeho dňa odmietol zabíjať nepriateľských vojakov a nosiť zbraň do boja.

Desmond odmietal nosiť zbraň, no túžil pomáhať svojej vlasti. Foto: Wikimedia CC

Túžil po tom, aby sa stal zdravotníkom, čo sa mu aj splnilo. Bol pridelený k rote B 1. práporu 307. pešieho pluku americkej 77. pešej divízie. Tá sa zúčastnila bojov s japonským cisárstvom. Zúčastnil sa bitky o Guam a bojov o Filipíny v roku 1944. Získal dve Bronzové hviezdy za chrabrosť. To, čo ho skutočne preslávilo, sa však odohralo až o rok neskôr. V bitke o Okinawu zachránil viac ako 75 zranených vojakov z prvej línie. Za toto hrdinstvo mu bola 12. októbra 1945 vo Washingtone udelená Medaila cti.

Medailu cti Desmondovi predal prezident Spojených štátov Harry Truman. Foto: Wikimedia CC

Pozrite si upútavku na film Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu v hlavnej úlohe s Andrewom Garfieldom, ktorý opisuje Desmondov hrdinský čin.

Zdravotné problémy po vojne

On sám bol v bitke zranený štyrikrát, za čo dostal Purpurové srdce. Krátko pred odchodom do civilu v roku 1946 mu diagnostikovali tuberkulózu, kvôli ktorej prišiel o jedno pľúce. Kvôli zraneniam z vojny nemohol plne pracovať, preto pracoval iba na svojej malej farme v Georgii. Okrem toho prednášal o svojich skúsenostiach z vojny a slúžil v cirkvi v skautskom programe pre deti a mládež.

Oženil sa dva razy. Prvé manželstvo sa skončilo nešťastne, pretože jeho manželka Dorothy zomrela pri autonehode. Mali spolu syna Desmonda mladšieho. Druhou manželkou bola Frances Dumanová.

Desmondov náhrobný kameň na Národnom cintoríne v štáte Tennessee. Foto: Wikimedia CC

Desmond zomrel 23. marca 2006 (ako 87-ročný), keď bol hospitalizovaný pre dýchacie problémy. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Tennessee.