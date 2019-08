TASR

Dnes o 12:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenská basketbalová reprezentácia dva roky bez zápasu, Tabak chce zostať

Slováci budú najbližšie v akcii až v kvalifikácii o MS 2023, ktorá sa začne na jeseň 2021.

Na snímke tréner tímu Slovenska Žan Tabak — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia nepostúpila z predkvalifikácie do ďalších bojov o majstrovstvá Európy 2021. Znamená to, že najbližšie dva roky nebude hrať súťažné stretnutie.

Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) zmenila harmonogram vrcholných podujatí. Pre Slovákov to znamená, že najbližšie budú v akcii až v kvalifikácii o MS 2023, ktorá sa začne na jeseň 2021. „Sami sme sa dostali do tejto situácie. Výsledky hovoria za všetko," povedal po rozhodujúcom zápase s Rumunskom dlhoročný líder slovenskej reprezentácie Radoslav Rančík.

„Musíme myslieť pozitívne, iba to nám môže priniesť dobré výsledky. Slovenský basketbal najviac posunula vpred prítomnosť trénera Tabaka. Verím, že všetci chlapci si skúsenosti z tréningov pod jeho taktovkou prenesú do individuálnej prípravy i do klubov," dodal.

Žan Tabak kedysi nastúpil v pravdepodobne najslávnejšom basketbalovom zápase všetkých čias. V drese chorvátskej reprezentácie vo finále olympijského turnaja v Barcelone proti Michaelovi Jordanovi a plejáde iných amerických hviezd.

Celkovo päť rokov sa učil trénerskému remeslu ako asistent v Reale Madrid. Viedol euroligové mužstvá Maccabi Tel Aviv a Baskoniu Vitoria. Jeho prítomnosť na lavičke Slovenska je vzácnosť, ktorá sa v budúcnosti nemusí opakovať. Preto si treba vážiť, že chce v práci pokračovať.

„Hráči odovzdali všetko, čo bolo v nich. Na tréningu i v zápase. Ľúto mi je iba stretnutia v Rumunsku. Mnohí, s ktorými som pracoval, sú veľmí mladí. K práci pristupujú s nadšením, to mám rád. Chcel by som tu zostať a pokúsiť sa o pár rokov dosiahnuť niečo lepšie," povedal.

Najväčším pozitívom uplynulej predkvalifikácie bol divácky záujem. Hoci slovenský mužský basketbal patrí do svetového podpalubia, na Rumunsko prišlo takmer 3000 ľudí. Tí teraz budú mať dlhšiu dobu možnosť podporiť tento šport iba v klubovej podobe. Už 17. septembra sa napríklad pokúsi slovenský majster Inter Bratislava zabojovať v prvom zápase predkola Ligy majstrov FIBA proti švajčiarskemu Fribourgu.