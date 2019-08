TASR

Mustafi a Elneny sú na odchode z Arsenalu

Nemecký obranca Shkodran Mustafi ani egyptský stredopoliar Mohamed Elneny už nemajú miesto v kádri futbalistov londýnskeho Arsenalu

Londýn 23. augusta (TASR) - Tréner Unai Emery chce obom do konca európskeho prestupového obdobia (2. septembra) umožniť, aby si našli nové kluby. Ak sa im to nepodarí, v súčasnom tíme budú mať naďalej len úlohu náhradníkov.

Záujem o Mustafiho prejavil účastník najvyššej francúzskej súťaže AS Monaco, ale transfer sa nezrealizoval. „Obaja sú veľmi dobrí hráči, no nemajú priestor ukázať svoje schopnosti. Nie sú spokojní so skromnou minutážou," citovala Emeryho agentúra DPA.