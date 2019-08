Kristián Plaštiak

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Manželia sa vzali druhýkrát po tom, ako si muž trpiaci demenciou nevedel spomenúť na ich prvý sobáš

Bill a Anne sú spolu už osemnásť rokov. Prvýkrát sa vzali v roku 2007 a teraz znova. Manžel si totiž na prvú svadbu nespomínal.

Manželia si svoj svadobný deň zopakovali. — Foto: Reprofoto Independent/SWNS/Anne Duncan

ABERDEEN 24. augusta - Hovorí sa, že aj manželstvo má svoju spotrebnú lehotu. Preto je potrebné obnovovať ho, alebo si opätovne povedať „áno“. Bill Duncan a Anne Duncanová mali druhú svadbu. Bill má totiž demenciu a nespomínal si na ich veľký deň z roku 2007. Informuje o tom portál The Independent.

Zákerná choroba

„Nedávno sme boli na svadbe našich známych a Billa sa to akosi dotklo,“ spomína 69-ročná žena. „Otočil sa na mňa a povedal, že chce so mnou byť navždy.“ Onedlho na to ju opäť požiadal o ruku. Chcel si pripomenúť ich vlastnú svadbu.

Anne, samozrejme, súhlasila. Sprvu ani neplánovala kúpu nových bielych šiat, ktoré k svadbe neodmysliteľne patria, no dcéra Andrea ju napokon presvedčila. Vzali sa na záhrade. „Obnovili sme naše sľuby v obklopení priateľov a rodiny. Bol to ten najkrajší deň. To, že sme ho zdieľali s priateľmi na našej záhrade ho urobilo perfektným,“ vyjadrila sa pre britské médiá.

Svadby na záhrade poznáme z romntických filmov. Bill a Anne si takú urobili sami. Foto: Pixabay

Svadba číslo jeden

Prvýkrát sa vzali v roku 2007, no Bill na svadbu zabudol a myslel si, že jeho manželka je iba jeho priateľkou. Trpí totiž demenciou, ktorá ho pripravuje o spomienky. Pár tvoria už osemnásť rokov, no kvôli neurogeneratívnemu ochoreniu Bill zabudol na mnoho dôležitých momentov z ich spoločného života.

Spoznali sa ešte v roku 2001, keď Bill vystupoval ako zabávač a kúzelník v škótskom Aberdeene. Demencia mu bola diagnostikovaná o deväť rokov neskôr. Anne, hoci to nemala ľahké, podržala svojho manžela, ktorý v súčasnosti má problémy s hovorením.

„Nie je ľahké zvyknúť si na život s demenciou, a to pre oboch. Stále však hľadáme nové spôsoby, ako sa zabaviť,“ hovorí Anne. Spomína, ako sa ocitli na oslave jedného známeho, kde hrala hudba. Bill ju vzal na parket a tancovali spolu. „Vtedy sa všetky problémy akoby rozplynuli,“ zaspomínala si hrdá manželka s úsmevom.