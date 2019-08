TASR

Dnes o 11:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Saková chce, aby sa s platmi vojakov zvyšovali aj platy policajtov či hasičov

Platy vojakov, policajtov, hasičov a horských záchranárov by sa mali riešiť spoločne a za rovnakých podmienok.

Ministerka vnútra Denisa Saková, archívna snímka — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. augusta (TASR) - Uviedla to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na sociálnej sieti ako dôvod, pre ktorý nepodporila na stredajšom (21. 8.) rokovaní vlády zmeny v odmeňovaní vojakov navrhnuté Ministerstvom obrany (MO) SR.

„Osobne, samozrejme, nemám nič proti zvyšovaniu platov profesionálnych vojakov, ale podľa mňa by sa platové náležitosti vojakov, policajtov, hasičov a horských záchranárov mali riešiť spoločne a za rovnakých podmienok. Toto považujem za spravodlivé," vysvetlila ministerka.

Zdôraznila, že práca polície, hasičov a horských záchranárov je dôležitá a že dennodenne nasadzujú vlastné životy v prospech občanov. Preto si podľa jej slov zaslúžia byť adekvátne ohodnotení.

Dodala, že v súvislosti s možnosťami zatraktívnenia týchto profesií rokovala aj s Ministerstvom financií (MF) SR. „Vzhľadom na aktuálny stav verejných financií moje návrhy zatiaľ neboli podporené, nevzdávam sa však a rokujeme ďalej," skonštatovala Saková.

Profesionálni vojaci by mohli byť odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť, ako to bolo doteraz. Predpokladá to návrh novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov schválený Vládou SR. Spôsob odmeňovania chce rezort obrany zmeniť aj pre spravodlivosť a lepšiu konkurencieschopnosť profesie. Verí, že novela zákona vytvára predpoklady na zvýšenie záujmu o vojenské povolanie.

Plat vojakov by sa mohol po novom skladať z dvoch zložiek. Približne jednu tretinu hodnostného platu má tvoriť hodnostná tarifa, zvyšné dve tretiny pokryje funkčná tarifa. Hodnostný plat by sa mal zvyšovať za každý rok výkonu štátnej služby o jedno percento.