TASR

Dnes o 10:47 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Európska liga: Slovan udrel v závere, podľa Kozáka splnili všetko, čo chceli

Lepšiu pozíciu do budúcotýždňovej odvety v Solúne zabezpečil v 90.+4 minúte dôrazný obranca Myenty Abena.

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava po skončení prvého zápasu play off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún, 22. augusta 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 23. augusta (TASR) - Na trávniku Tehelného poľa sa odovzdali vo štvrtok futbalisti bratislavského Slovana zo všetkých síl. Odmenou im bolo víťazstvo 1:0 nad favorizovaným gréckym majstrom PAOK Solún v prvom súboji play off Európskej ligy UEFA 2019/2020.

Vo výbornej kulise pred návštevou vyše 20.000 divákov hrali "belasí" najmä zodpovedne v obrane, boli trpezliví a bojovní. Ich súper mal síce opticky mierne navrch, ale s tým tréner Ján Kozák ml. pred zápasom počítal a zverencom ušil taktiku, ktorú do bodky naplnili. "Jastrabi z Tehelného poľa" sa môžu dostať tretíkrát do skupinovej fázy EL, tú si zahrali v ročníkoch 2011/2012, keď v play off vyradili AS Rím, resp. 2014/2015.

Kozák neskrýval spokojnosť

Dočasný kouč Kozák ml., ktorý vyhral v zatiaľ jeho všetkých deviatich súbojoch po príchode na lavičku, v triezvom hodnotení neskrýval spokojnosť. „Hodnotenie musí byť pozitívne. Splnili sme, čo sme chceli. PAOK má obrovskú kvalitu. Chlapci boli dnes obetaví, nechali tam všetko. Vedeli sme, že musíme byť trpezliví, že šancí nebude ako v lige. Gól prišiel v pravý čas. Asi to tak bolo niekde napísané. Súper už nemal čas na vyrovnanie," uviedol 39-ročný bývalý slovenský reprezentant, ktorého tvrdo vybojovaný triumf potešil, no po súboji by bral aj remízu: „Aj výsledok 0:0 by bol OK. Ten gól je niečo naviac. Vyšlo to výborne."

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák mladší Foto: TASR/Pavol Zachar

O týždeň čaká Bratislavčanov odveta na poriadne horúcej gréckej pôde (19.00 SELČ, v Grécku je o hodinu viac). „Zopakujem, hráči PAOK majú obrovskú kvalitu. Doma budú ešte sebavedomejší, ešte kvalitnejší. Je to otvorené. Rozhodujú maličkosti. Bolo by však krásne postúpiť," uviedol bývalý hráč Slovana, ktorý si tiež vychutnal takmer "plný dom" a elektrizujúcu atmosféru: „Bol to nádherný večer aj vďaka fanúšikom. Chlapcom som vysvetľoval, že ak aj bude kvalita na strane súpera, ale ľudia uvidia, že hrajú so srdcom za klub, dá sa povedať, že aj za celé Slovensko, odmenia to. Bolo to tak. Nechajme ešte teraz ligu ligou, ešte si to chvíľu užime. Až od zajtra budeme myslieť na Žilinu."

Trénerská rozprávka

Kozák ml. ešte ako hráč s Petržalkou dokázal v sezóne 2005/2006 postúpiť až do skupiny Ligy majstrov. Teraz si syn bývalého reprezentačného trénera Jána Kozáka st. žije vlastnú „trénerskú rozprávku" na lavičke najúspešnejšieho slovenského klubu: „Beriem to ako realitu, teším sa a užívam si to. Myslím si, že urobíme maximum, aby sme pokračovali v tomto nastúpenom trende. Hoci nie je ľahké v tomto športe vyhrávať každé tri dni."

Na snímke vpravo Myenty Abena (ŠK Slovan Bratislava) strieľa gól na 1-0 Foto: TASR/Pavol Zachar

Portugalský tréner gréckeho šampióna Abel Ferreira bol presvedčený, že odvetu jeho zverenci zvládnu a postúpia: „Na keby sa vo futbale nehrá. Do 70. minúty sme kontrolovali zápas. Potom súper zvýšil tlak na našich hráčov, hral nepríjemne, do tela. V dnešnom stretnutí sme mali tri-štyri výborné šance. Tie sme však nepremenili, a tak napokon rozhodla situácia v závere, z ktorej sme inkasovali. Ťažko povedať, či pri nej bolo všetko v súlade s pravidlami. Je to len prvý duel, o všetkom sa rozhodne v odvete u nás. Samozrejme, môžeme hrať aj lepšie. Potrebujeme do mužstva zabudovať nových hráčov. Musíme pokračovať v práci a bojovať ako jeden tím. Som presvedčený, že sa budeme zlepšovať."

Čisté konto môže byť rozhodujúce

Hoci brankár Dominik Greif vie, že k úspechu futbalistov Slovana Bratislava v Európskej lige musí so svojimi spoluhráčmi zvládnuť aj odvetu, po prvom dueli srší optimizmom. Greif vyzdvihol najmä veľkú bojovnosť tímu, ku ktorej sa pridalo aj potrebné šťastie.

Slovan pôjde do odvety s jednogólovým náskokom, no najmä čistým kontom, čo v býva v pohárovej Európe rozhodujúce. „Áno, najpodstatnejšia je nula vzadu, lebo vieme, čo to robí inkasovať doma v Európe. Gól v nadstavenom čase je bonus k tomu. Vieme, s čím pôjdeme do odvety, pôjdeme tam s tým, s čím aj do prvého zápasu. Sme 90 minút od skupinovej fázy Európskej ligy," uviedol po zápase 22-ročný brankár a dodal: „Čaká nás veľmi ťažká odveta vo veľmi búrlivom prostredí, ale pre nás sa nič nemení a vieme, že to môžeme zvládnuť. Ak splníme to čo v prvom zápase, môžeme postúpiť."

Na snímke zľava Leo Jaba (PAOK Solún) a Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava) Foto: TASR/Pavol Zachar

Po úvodných vyrovnaných fázach zápasu súper z Grécka postupne prebral taktovku zápasu pevne do rúk, Slovan bol pod tlakom, ale jeho obrana pracovala výborne. "Sily ubúdali, boli fázy, keď nás súper zatlačil. Mali sme aj šťastie, ale aj pri únave sme si plnili úlohy v šestnástke sme si rozoberali hráčov. Ubojovali sme to fantasticky," doplnil Greif.

Smrdelo to penaltou

Brankár Slovana prežil v zápase viacero ťažkých chvíľ, už v 7. minúte zatriasol brvnom jeho brány Leo Jaba, no najhorší moment pre neho prišiel v úvode druhého polčasu. Prudký center do šestnástky vtedy len tesne minul Pelkas, útočník PAOK-u si však u rozhodcu pýtal penaltu. Nepáčilo sa mu bránenie od Vernona De Marca.

„Tam to "smrdelo" penaltou, možno nám tam rozhodca pomohol, ale Vernon mi povedal, že nebola, tak mu verím. Zápas by bol inak oveľa horší. Ale aj potom dávali do šestnástky nepríjemné lopty, no so šťastím sme to zvládli a na konci sme dokázali udrieť. Ale za to všetko čo sme odovzdali, sme si to zaslúžili."

Snímka z prvého zápasu play off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún Foto: TASR/Pavol Zachar

Solún inak Greifa v ničom neprekvapil. Hostia boli futbalovejší a sebavedomí, no domácim pomohla veľká obetavosť a aj plný štadión. Nálada v kabíne Slovana po vypadnutí v 1. predkole Ligy majstrov je už aj vďaka triumfu nad PAOK-om úplne odlišná.

„Hostia ma neprekvapili, je to silné mužstvo. Nám ušiel úvod sezóny, ale hodili sme to za hlavu fantastickým spôsobom. Aj po výmene trénerov sa to od zápasu k zápasu zlepšovalo. Kvôli takýmto zápasom sa stavalo nové Tehelné pole a ľudia boli hladní práve po takýchto súbojoch. Dostali konečne čo chceli a aj pre nás je odmena, že tu môžeme hrať takéto zápasy."

Cenný suvenír

Od návratu na Tehelné pole na ňom Slovan ešte neprehral, Greif vidí dôvod zreteľne. „Nech si hovorí kto chce čo chce, na Pasienkoch sa nehralo vždy jednoducho. Na Tehelnom poli, aj keby bol štadión prázdny, sa cítite viac ako futbalista. Tu ani nemôžete hrať zle."

Brankár Slovana si po zápase uchmatol cenný suvenír, pýšil sa dresom súpera. Patril slovenskému reprezentantovi Miroslavovi Stochovi. Greif si dal tento záväzok hneď po postupe v 3. predkole, napokon sa mu ho podarilo dodržať. So Stochom si však pri výmene veľmi nepodebatoval. „Povedali sme si, že sa vidíme o týždeň, poprial som mu šťastnú cestu domov. Veľmi mu do reči nebolo, bol samozrejme sklamaný," uzavrel Greif.