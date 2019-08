Klaudia Fiolová

Sandra Bullock otvorene o súkromí: Vždy som sa bála, či som dobrá matka. Môj syn mi otvoril oči

Herečka nikdy nemala vysoké sebavedomie a obávala sa, či je dosť dobrá. Dnes sa ale na veci pozerá inak a nič by na svojom živote nemenila - až na jednu vec.

Sandra so svojimi deťmi — Foto: Facebook/Love Sees No Color

HOLLYWOOD 25. augusta - Známa herečka, ktorá sa stále aktívne objavuje na filmových plátnach, pokorne rozpráva o svojich životných skúsenostiach. Medzi najznámejšie snímky Sandry Bullock nepochybne patrí aj film Miss špeciálny agent, kde stvárnila agentku FBI, ktorá sa musela vydávať za adeptku na korunku Miss USA.

Jej zábavný smiech a vtipné momenty si zamiloval každý. Neboli to však iba komédie, kde sa temperamentná brunetka ukázala. Stvárnila aj astronautku vo filme Gravitácia a rasistickú manželku v oscarovej snímke Crash. Sandra je bez pochýb skvelá herečka a keď ide o filmovú rolu, presne vie, kde má svoje silné stránky.

Ako 50-ročná získala v roku 2015 titul Najkrajšia žena sveta

Hoci ona sama sa za krásnu ženu nepovažuje, myslí si, že čím je staršia, tým viac je spokojnejšia sama so sebou. Podľa vlastných slov je na pokročilom veku najlepšie práve to, že sa už toľko nestrachuje.

„Ak by som mala možnosť poradiť môjmu mladšiemu ja, tak by som mu povedala, nech sa toľko nestrachuje. Toľko času som premrhala tým, že som sa obávala toho, či som dosť dobrá matka, či som dosť dobrý človek a či sa snažím najviac, ako len môžem. Bola som obklopená strachom, ale dnes si už užívam každý jeden moment taký, aký je,“ povedala Sandra pre portál People.

Práve jej syn Louis bol ten, kto svojej mame poradil najlepšie. „Vďaka nemu sa dnes už neobávam toho, či som dobrá matka. Práve on mi otvoril oči,“ prezradila umelkyňa.

Vo filmoch sa na seba nevie pozerať

Podľa vlastných slov ešte stále má problém s tým, aby sa pozerala na svoje výkony na plátne. „Ešte stále nie som stotožnená s tým, čo vidím na plátne, ale už nie som až taká kritická. Necítim sa vo filme nádherná. Keď sa tam objavím, musím sklopiť zrak,“ vysvetľuje.

55-ročná herečka je hrdou matkou dvoch detí, 7-ročnej Laily a 9-ročného Louisa. V interview pre portál Hello povedala, že neplánuje rozšíriť svoju rodinu: „Myslím si, že naša rodina je úplná. Každý mi hovorí, že nikdy nehovor nikdy, ale takto to cítim. Som ale otvorená čomukoľvek, čo príde,“ priznala.

Úspech v spokojnom a šťastnom rodinnom živote vidí práve v tom, aby spolu trávili čo najviac času. „Chcem, aby moje deti vyrastali šťastné a zdravé. Chcem, aby vedeli, že ich ľúbim najviac na svete. Nechcem premrhať ani sekundu obavami, čo sa môže stať,“ hovorí.

Sandra sa nezmenila ani po rokoch Foto: Facebook/Sandra Bullock FansClub, Instagram/sandrabullock_ig

„Aj ja som sa dlho strachovala, kedy už budem mať rodinu, kedy to už príde.“

Sandra by s odstupom času na svojom živote nemenila nič. Všetko sa podľa nej stalo presne tak, ako malo. „Niekedy proste musíte otvoriť vašu myseľ a dať priestor tomu, čo príde. Ak sa zaškatuľkujete a budete sa trápiť nad tým, prečo ešte nemáte rodinu, stratíte drahocenný čas strachovaním sa. Presne viem, aké to je, aj ja som to zažila. A keď som od toho upustila, zrazu to všetko prišlo,“ uviedla herečka.