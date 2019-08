TASR

Dnes o 08:43 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Eurojackpot opäť dosiahol maximálnu možnú sumu 90 miliónov eur

Pokiaľ chce tipujúci vyhrať, musí správne uhádnuť sedem čísiel.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok

Helsinki 23. augusta (TASR) - Európska lotéria Eurojackpot sa tento rok už druhýkrát dostala na maximálnu sumu 90 miliónov eur. Pokiaľ chce tipujúci vyhrať, musí správne uhádnuť sedem čísiel. Tie sa losujú v piatok zhruba o 21.00 v Helsinkách.

Naposledy sa podarilo prelomiť jackpot koncom júna tohto roka, keď istý obyvateľ Bavorska vyhral 19 miliónov eur. Odvtedy sa suma zvyšovala, kým nedosiahla zákonom povolenú maximálnu hranicu. To sa od roka 2012, keď vznikla lotéria Eurojackpot, stalo celkovo osemkrát.

Ak by sa podarilo niekomu v Nemecku vyhrať celú sumu, potvrdil by sa doterajší národný rekord z roka 2016, keď tipujúci z Bádenska-Württemberska vyhral 90 miliónov eur.

Naposledy sa hráči snažili získať maximálnu sumu na jar tohto roka. V máji sa to napokon podarilo dvom hráčom: polovica výhry tak putovala do Poľska, druhá polovica do Severného Porýnia-Vestfálska.

Šance na hlavnú výhru v Eurojackpote sú 1 ku 95 miliónom. V klasickej lotérii sú však oveľa nižšie: až 1 ku 140 miliónom. Keďže Eurojackpot je obmedzený na 90 miliónov eur, každé stavené euro smeruje do 2. výhernej skupiny a vytvára ďalší jackpot.