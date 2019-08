TASR

Dnes o 08:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slováci na Turnaji olympijských nádejí v Budapešti zdolali Talianov

Reprezentantov čaká ešte duel proti Poľsku a Maďarsku.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Budapešť 22. augusta (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov si pripísala úspešný vstup do Turnaja olympijských nádejí v Budapešti. Vo štvrtkovom prvom zápase si zverenci Ivana Feneša poradili s rovesníkmi z Talianska 5:0.

Mladí Slováci sa v piatkovom druhom súboji predstavia proti Poľsku od 15.30 h, podujatie ukončia v sobotu v rovnakom čase proti domácim Maďarom. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Turnaj olympijských nádejí hokejistov do 18 rokov v Budapešti: Taliansko – Slovensko 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Góly: 28. a 55. Ragan, 7. Petrovický, 13. Smidzár, 53. Dlugoš. Vylúčení: 5:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0 zostava SR 18: Opatovský – Petrovický, Zubák, Nemec, Ketner, Patzelt, Putala, Verčík, Raniak – Rehák, Smidzár, Ragan, Petrás, Olejník, Michalík, Šimko, Jendrol, Dlugoš, Stanček, Tóth, Jasenec

Hlas po zápase (zdroj: hockeyslovakia.sk):

Ivan Feneš, tréner SR 18: „Do turnaja sme síce vstúpili víťazstvom a mali sme aj počas zápasu veľkú hernú aj streleckú prevahu, ale napriek tomu my tréneri nie sme až takí spokojní so zápasom. Výsledok neriešime, je to príprava. Zaujíma nás predvedená hra, v ktorej bolo veľa nedostatkov, musíme sa zlepšiť vo viacerých veciach. Boli sme zbytočne dlho na puku, málo sme strieľali a začali sme sa veľmi so súperom hrať. Chýbala nám väčšia efektivita. Tým, že tu máme úplne nový tím, väčšina chlapcov má minimálne skúsenosti s medzinárodným hokejom a pre nich to bol prvý zápas, verím, že v piatok to bude lepšie."