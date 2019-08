TASR

Dnes o 08:12 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Linettová postúpila do semifinále turnaja WTA v New Yorku

Postúpila aj jednotka turnaja Čchiang Wang, ktorá v prvom sete dostala od Rusky Blinkovovej kanára.

Čchiang Wang — Foto: TASR/AP

New York 22. augusta (TASR) - Česká tenistka Kateřina Siniaková nasadená ako piata postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku. V stretnutí štvrtkového štvrťfinále vyradila domácu Američanku Bernardu Perovú 4:6, 7:6 (6), 6:3.