Kristián Plaštiak

Dnes o 09:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nepál zakázal horolezcom nosiť na Mount Everest plasty. Hora sa rokmi zmenila na najvyššie smetisko sveta

O zavedenie podobného zákazu sa pokúsili už v roku 1999, no bezvýsledne. Teraz hľadajú možnosti trestov za porušenie zákazu.

Mount Everest je po novom prezývaný aj najvyšším smetiskom sveta. — Foto: Koláž DN/Ladbible,Instagram/MountEverestOfficial

KÁTHMANDU 23. augusta - V máji nepálska vláda vyslala expredíciu na najvyššiu horu Zeme. Mala zniesť všetok odpad, ktorý nahromadlili ľudia pri svojich výstupoch. Podarilo sa im zozbierať jedenásť ton odpadu a našli aj telá štyroch mŕtvych horolezcov.

Nepálčania si uvedomujú problém, ktorý so sebou prinášajú turisti-horolezci, preto vydali zákaz používania jednorazových plastov na a v okolí hory Mount Everest.

Ekologickosť výstupu je prvoradá

Štrnásťčlenný tím strávil približne šesť týždňov hľadaním odpadkov v oblasti medzi základným a štvrtým výškovým táborom, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške takmer 8000 metrov nad morom. Jeho členovia zniesli z najvyššej hory sveta prázdne konzervy, fľaše, hrnce, panvice a kusy odhodeného horolezeckého vybavenia, ako sú hliníkové rebríky.

Jeden výstup na Čumulungmu stojí aj 70-tisíc eur. Foto: Wikimedia CC

Časť odpadu previezli do hlavného mesta a ministerstvo expredíciu označilo za úspešnú. Presné množstvo odpadu, ktorý sa na hore nachádza, však nedokáže odhadnúť. Väčšina bola vo výškových táboroch 2 a 3, ktoré môžu horolezci využiť na oddych pri ceste zo základného tábora na vrchol.

Vrchol hory sa nachádza v nadmorskej výške 8848 metrov nad morom. Foto: Wikimedia CC

Zákaz vstúpi do platnosti v januári budúceho roka, no nebude sa týkať plastových fliaš. „Jednáme so všetkými zainteresivanými stranami o tom, čo môžeme robiť s plastovými fľašami,“ uviedol v rozhovore pre CNN Ganeš Ghimire, vedúci administratívny úradník obce Khumbu Pasanglhamu. „Čoskoro nájdeme riešenie.“

Podobný zákaz vznikol už v roku 1999, no neuspel. Úradníci teraz vymýšľajú, aký trest stihnetoho, kto zákaz poruší.

Horolezci museli platiť zálohu za odpad

Najvyššie smetisko sveta, ako začal byť v nedávnej minulosti Mount Everest prezývaný, sa nepálska vláda snažila čistiť a chrániť už v minulosti. Alebo sa minimálne snažila o to, aby kopec ľudia už viac nezahlcovali svojím zbytočným odpadom. Ako informuje portál Hindu, už v roku 2014 vláda stanovila povinnú zálohu, ktorú musia horolezci zaplatiť pred výstupom a ktorá sa im vráti až vtedy, keď sa z Mount Everestu vrátia spolu s ôsmimi kilogramami odpadu - čo je primerná váha odpadu, ktorú bežný horolezec na kopci za svoj pobyt vyprodukuje. „Nie je to o ôsmich kilách odpadu. Je to o tom, aby si horolezci z Mount Everestu zniesli vlastný odpad, ktorý na ňom vyprodukujú,“ vyjadril sa médiá Dandu Raj Ghimire, zástupca nepálskeho miniterstva turizmu.

Úplný zákaz nosenia plastov však prišiel až teraz. Vláda dúfa, že konečne našla riešenie, ako najpopulárnejšiu horu sveta skutočne ochrániť.