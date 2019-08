TASR

Dnes o 08:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní US Open: Obhajca titulu Djokovič na úvod proti Carballesovi Baenovi

Najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič začne cestu za obhajobou titulu duelom proti Španielovi Robertovi Carballesovi Baenovi.

Na snímke tenista Novak Djokovič. — Foto: TASR/AP

New York 22. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open proti Belgičanke Alison van Uytvanckovej. Martin Kližan sa stretne s nasadenou dvadsaťdvojkou Marinom Čiličom z Chorvátska - šampiónom z roku 2014. Jozefa Kovalíka čaká Slovinec Aljaž Bedene. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo Flushing Meadows.

Slovenská ženská jednotka má s Van Uytvanckovou zatiaľ bilanciu 1:1. Vlani s ňou prehrala v semifinále halového turnaja WTA v Budapešti, no potom ju v júni zdolala v troch setoch na tráve v holandskom Hertogenboschi. Kužmová je zatiaľ jediná Slovenka, ktorá má istú účasť v hlavnej súťaži ženského singla na US Open. Dominika Cibulková sa odhlásila z turnaja pre zranenie achilovky, Anna Karolína Schmiedlová je po operácii kolena. Šancu dostať sa do hlavného pavúka ešte majú Jana Čepelová s Kristínou Kučovou, ktoré sa v stredu na harde v New Yorku prebojovali do piatkového finále kvalifikácie.

Kližan má s Čiličom nepriaznivú bilanciu 0:4. Na US Open 2012 s ním prehral v osemfinále v troch setoch. V tomto roku mu podľahol na podujatí Masters v Madride v dramatickom zápase, v ktorom nevyužil mečbaly. Kovalík, ktorý je v hlavnej súťaži vďaka chránenému renkingu, s Bedenem ešte nehral. Najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič začne cestu za obhajobou titulu duelom proti Španielovi Robertovi Carballesovi Baenovi.

Šlágrom 1. kola bude duel dvoch bývalých svetových jednotiek, Američanky Sereny Williamsovej a Rusky Marie Šarapovovej. Obe hrali trikrát proti sebe v grandslamovom finále, no na US Open sa vo vzájomnom súboji ešte nestretli. Serena Williamsová sa opäť pokúsi o zisk 24. singlového titulu z podujatí veľkej štvorky, čím by vyrovnala rekordný zápis legendárnej Austrálčanky Margaret Courtovej. Obhajkyňa trofeje, Japonka Naomi Osaková si na úvod zmeria sily s Ruskou Annou Blinkovovou.