Dnes o 07:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Banská Štiavnica: Juhoafrický fotograf mapuje v meste prostredie rómskych komunít

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Lenka Krošláková

Banská Štiavnica 22. augusta (TASR) – Fotoknihy mapujúce životné prostredie rómskych komunít v Banskej Štiavnici budú výsledkom workshopov pre deti z týchto spoločenstiev pod vedením juhoafrického fotografa Wikusa de Weta, ktorý je v Banskej Štiavnici na mesačnej rezidencii.

„Počas fotoworkshopov realizovaných v spolupráci s občianskym združením Pekný život a komunitným centrom Šobov zúčastnené deti zaznamenávajú prostredie, v ktorom žijú, a zároveň tvoria materiál pre malú edíciu fotokníh, ktoré vzniknú v lokálnej kníhviazačskej dielni Chytrô. Každá bude originálnou malou knižnou výstavou v autorskej väzbe," informovala za mesto Alica Hrnčiríková.

O svojom pôsobení v rómskej komunite Wikus de Wet povedal, že bolo na začiatku pre neho veľkou výzvou. „Ak vstupujete do komunity, kde nemáte žiadne väzby, je veľmi dôležité získať si ľudí. Nemôžete len tak prísť a začať fotografovať. Často vstupujete do ich privátnej zóny a to bez získania si dôvery nejde. Malou prekážkou je jazyk. Ja nehovorím po slovensky a oni po anglicky. Ale je to výzva pracovať s ľuďmi, ktorým nerozumiete a mňa ako dokumentaristu to baví," skonštatoval.

Wikus de Wet je fotograf pochádzajúci z Johannesburgu, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriava na sociálne problémy v Juhoafrickej republike. Jeho práce prezentovali rôzne juhoafrické publikácie, ako napríklad The Mail & Guardian, The Sunday Times a Beeld a tiež sa objavili v medzinárodných tlačovinách.

V Banskej Štiavnici je na pozvanie platformy Banská Stanica Contemporary, ktorá organizuje rezidenčný program Edu air v rámci Mesta kultúry 2019. Rezidencia Wikusa de Weta je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.