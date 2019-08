TASR

Dnes o 21:06 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Festival Viva Musica! vrcholí, Symfóniu o Zemi premietnu aj v Rači a Rohožníku

Záverečným koncertom vyvrcholí vo štvrtok v Bratislave festival Viva Musica!

Pavol Barabáš — Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 22. augusta (TASR) - Projekt Symfónia o Zemi - hudobno-obrazová pocta prírode a Pavlovi Barabášovi je už týždne vypredaný. Bude sa však premietať na LED obrazovke pred Starou tržnicou. „Zoberte si rybárske stoličky, deky, občerstvenie a príďte zažiť jedinečný koncert pod holým nebom," pozýva za organizátorov Barbora Drahovská.

Koncert si v priamom prenose môžu vychutnať aj priaznivci hudby z okolia Rače alebo Rohožníka. „Viva Musica! v spolupráci s Bratislava Region prinášajú priamy prenos koncertu, ktorý sa bude premietať v amfiteátroch v mestskej časti Rača a Rohožníku," potvrdila.

Názov koncertu Pavol Barabáš: Symfónia o Zemi napovedá, že sa týka filmovej hudby. Slovenský režisér, kameraman a medzinárodne najúspešnejší slovenský dokumentarista Pavol Barabáš oslávi v septembri svoje okrúhle narodeniny. Pri tejto príležitosti sa organizátori festivalu rozhodí pripraviť špeciálny koncert, ktorý divákov prostredníctvom hudby a záverov z jeho filmov prenesie na cestu okolo sveta.

„V tomto projekte v prvom rade ide o hudbu. Pri jej počúvaní som ja osobne vťahovaný do abstraktného prírodného sveta plného zvláštnej jemnej energie. Vnímam to tak, že som súčasťou prírody. Čím skôr to každý z nás pochopí, tým to bude pre obe strany jednoduchšie. Tá symbióza je pre ľudstvo nevyhnutná," hovorí Barabáš.

Na koncerte zaznie hudba Michala Novinského, Martina "Maoka" Tesáka, Oskara Rózsu a Martina Maroša Barabáša v podaní Symfonického orchestra a zboru Viva Musica! pod dirigentskou taktovkou Michaely Rózsa Ružičkovej.