Mamička je milšia, šťastnejšia a pokojnejšia. Štúdie ukazujú, že na to potrebuje len jednu príjemnú vec

Dobrá masáž prospieva nielen telu, ale aj duši. Doprajte si ju aspoň raz za čas.

WASHINGTON 25. augusta - Práca, starostlivosť o deti, rodinu či domácnosť. Mamičky pri každodenných povinnostiach častokrát zabúdajú na seba. Nájsť si však čas na oddych je neraz popri povinnostiach nesmierne náročné.

Doprajte si oddych

Mamičky by si mali dopriať čas pre seba, milovať svoje telo a pozitívne myslieť. To ovplyvní nielen ich život, ale zabezpečí aj pohodu a lásku v rodine. Možno aj práve preto sa neraz hovorí, že ak je šťastná mama, šťastné je aj dieťa.

Možností, ako si oddýchnuť od každodenných povinností, je v dnešnej dobe nesmierne veľa. Každý preferuje iný spôsob relaxu. Niekomu môže vyhovovať varenie, inému zas čítanie, ďalšiemu športové aktivity.

Masáže majú pozitívne účinky

Podľa informácií portálu Kitchen fun with my 3 sons, štúdie uvádzajú, že práve masáže sú jednou zo skvelých foriem, ako zrelaxovať. Mnohí z nás si predstavia príjemnú hudbu, vôňu olejov, vonných sviečok a dobrú masérku, vďaka ktorej si oddýchneme. To však nie je všetko.

Masáže majú niekoľko pozitívnych účinkov. Majú priamy účinok na hladinu sérotonínu aj dopamínu. Sérotonín sa zjednodušene označuje ako hormón, ktorý prispieva k pocitu pohody a šťastia. Pri nedostatku tohto hormónu môžeme mať skleslú náladu či depresiu. Na druhej strane, dopamín sa spája so systémom príjemných vnemov a s motiváciou k rôznym aktivitám.

Nemali by sme však zabúdať ani na endorfíny, ktoré sa vďaka masáži uvoľňujú. Sú zdrojom dobrej nálady, ale aj úľavy od bolesti.