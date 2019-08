TASR

Dnes o 12:57 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Messi zo mňa urobil lepšieho hráča, tvrdí Cristiano Ronaldo

Kanonier Juventusu síce pripustil, že nemajú bližšie vzťahy, ale na adresu útočníka FC Barcelona našiel iba slová obdivu.

Na archívnej snímke Cristiano Ronaldo — Foto: TASR/AP

Lisabon 22. augusta (TASR) - Futbalový útočník Cristiano Ronaldo sa opäť raz vyjadril na adresu Lionela Messiho, keď pre portugalské médiá vyhlásil, že rivalita s Argentínčanom "ho urobila lepším hráčom".

V rozhovore pre portugalskú TVI kanonier Juventusu Turín síce pripustil, že nemajú bližšie vzťahy, ale na adresu útočníka FC Barcelona našiel iba slová obdivu.

„Naozaj obdivujem jeho kariéru a aj on pripustil sklamanie, keď som odišiel zo Španielska. Uznával totiž našu zdravú rivalitu. A bola to dobrá rivalita, pritom vo svete športu vôbec nie unikátna. Michael Jordan mal rivalov v basketbale, boli tu Ayrton Senna a Alain Prost v F1. Nepochybujem, že vďaka Messimu som sa stal lepším hráčom. Keď vyhrávam trofeje, musí ho to pichnúť a rovnako je to aj so mnou, keď on zvíťazí. Máme skvelý profesionálny vzťah, pretože rovnaké momenty zdieľame už 15 rokov. Nikdy sme síce neboli spolu na obede, ale nevidím dôvod, prečo by sa to v budúcnosti nemohlo zmeniť. Nemám s tým vôbec žiadny problém," citovala bývalého hráča Realu Madrid agentúra AFP.