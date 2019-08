TASR

Dnes o 11:38 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pellegrini po premiére očakávanej snímky: Film Kto je ďalší? vraj odhaľuje krutú realitu

Medzi viac ako tisíckou pozvaných hostí nechýbali štátni tajomníci rezortov školstva a kultúry, poslanci NR SR, primátori či zástupcovia akademickej obce.

Peter Pellegrini — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. augusta (TASR) - Bratislavskú premiéru nového slovenského filmu Kto je ďalší? si v stredu (21. 8.) pozrel aj premiér SR Peter Pellegrini. Snímka o nebezpečenstvách internetu - kyberšikane, protizákonnom zdolávaní najvyšších stavieb sveta a riskovaní životov pre čo najviac lajkov, ale aj o sexuálnom vydieraní neplnoletých osôb prostredníctvom sociálnych sietí, vznikala štyri roky.

Podľa skutočných udalostí ju nakrútil režisér Miro Drobný (Ovce.sk, Rytmus - sídliskový sen). "Rozhodol som sa prísť kvôli samotnému obsahu filmu, osobne ho považujem nielen za skvelý celovečerný film, ktorý bude vzbudzovať záujem divákov, ale aj za výchovnú pomôcku," komentoval pre TASR svoju prítomnosť na premiére Pellegrini.

„Veľmi otvorene a asi správne hrubo hovorí, aké nástrahy hrozia dnes mladým ľuďom, alebo komukoľvek, v digitálnom svete a na sociálnych sieťach," poznamenal k filmu. „Pevne verím, že bude mať veľmi veľa klasických divákov, pretože je naozaj skvele spracovaný," pochválil nový počin.

Inšpirovaní skutočnými príbehmi

Podľa premiéra by ho v najbližších mesiacoch malo zhliadnuť čo najviac mladých ľudí v školách: „Ten film má takú kvalitu, aby veľmi jasne pomenoval problémy dnešného sveta a možno mladých tvrdšou formou aj vystríhal, čo im všetko hrozí, lebo nie každý si to uvedomuje."

Snímku inšpirovanú skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady tvoria tri poviedky, v ktorých internet priviedol hlavných hrdinov až na hranicu života a smrti. V prvom príbehu sa speváčka Aless otvorene priznáva k pokusu o samovraždu, ku ktorej ju priviedla kyberšikana a útoky spolužiakov.

Pellegrini uviedol, že ho veľmi zasiahol tretí príbeh, v ktorom mladá americká herečka Anita Sonnberger stvárňuje dievča dotlačené do bezvýchodiskovej životnej situácie. Je sexuálne vydieraná a rozhodne sa svoj príbeh zverejniť bez vyslovenia jediného slova.

Ťalo do živého, hovorí premiér

„Skutočné príbehy naozaj ťali do živého, všetky tri poviedky majú výpovednú hodnotu. Mladí ľudia často buď niekoho chcú napodobiť, alebo sú predmetom šikanovania, to sú všetko témy, o ktorých musíme hovoriť. Nesmieme pred tým zatvárať oči," podčiarkol.

„Neboli sme na to zvyknutí, životy ľudí ešte nikdy neboli tak intenzívne presúvané do digitálneho sveta. A nemáme na to formu výchovy, vzdelávania. Učíme deti, ako sa majú správať na ulici, ale nevieme, ako ich vychovať pre digitálny svet," konštatoval premiér s tým, že to sú výzvy nielen pre Slovensko, ale aj pre celú generáciu a pre celý svet.

„Tento film má čím k tomu veľmi pozitívne prispieť. Samozrejme, odhaľuje krutú realitu, ale ak to pomôže zachrániť čo i len jedno týrané alebo šikanované dieťa, tak to bola správna cesta," uzavrel Pellegrini.

Mali by to vidieť všetci rodičia

Podľa herca Petra Brajerčíka by titul Kto je ďalší? mali vidieť všetci rodičia: „Ukáže im svet internetu, o ktorom ich deti možno mlčia." Snímka už získala 15 nominácií a ocenení na zahraničných festivaloch a súťažiach. „Keď sme preberali hlavnú cenu na filmovom festivale v Moskve, mala som obavy, či sa film bude páčiť aj divákom na Slovensku. Teraz vidím, že jeho medzinárodný úspech nebola náhoda," komentovala veľkolepú premiéru ruská herečka Angela Nikolau.

„Je to film, ktorý by mal vidieť každý a nezáleží na tom, či na Slovensku, alebo v Amerike. Pracoval som na mnohých filmoch, ale Kto je ďalší? so sebou nesie asi najväčšie posolstvo," uviedol po premiére americký herec Brian Caspe, ktoré ho si filmoví fanúšikovia pamätajú z hollywoodskych produkcií Hellboy (2004), Mission Impossible - Ghost Protocol (2011) či Operácia Anthropoid (2016).

Film Kto je ďalší? je v kinodistribúcii od štvrtka 22. augusta. V prvý premiérový víkend ho bude premietať rekordný počet - 86 kín a pre divákov je pripravené promo turné v rámci desiatky slovenských miest.