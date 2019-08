Kristián Plaštiak

Dnes o 12:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najbizarnejšie video dňa rozosmialo internet: Mestom sa prehnala smršť matracov

Silný vietor sa postaral o susedské divadlo. Desiatky matracov poletovali po záhrade.

— Foto: reprofoto Youtube

DENVER 22. augusta - To, čo sa udialo 17. augusta v Denveri v americkom štáte Colorado, možno v prenesenom význame považovať za zázrak. Obyvatelia štvrti Stapleton naň nezabudnú do konca života, pričom ide o poriadne absurdnú záležitosť. Medzi domami lietal kŕdeľ matracov. Áno, čítate správne. Matrace leteli rovnakým smerom, akoby sa sťahovali z jedného miesta na druhé. Robb Manes neváhal ani sekundu a všetko ihneď nakrútil. Bizarné video následne nahral na Youtube.

Pozrite si video s lietajúcimi matracmi v Denveri. Nebudete veriť vlastným očiam.

„Veľká migrácia matracov 2019“, ako Robb udalosť nazval, prebiehala na Yossemite Street, na ktorej býva aj autor videa. „Sedeli sme s kamarátmi pri bazéne, keď k nám vleteli dva matrace,“ opísal Robb Manes situáciu pre Denverpost. „Vôbec sme nechápali, čo sa deje, a potom sme vyšli von.“

Vraj videl jednu ženu, ako sa snaží zachytiť jeden z lietajúcich matracov. „Pozrela sa na nás a povedala, že to je katastrofa.“ Spolu s priateľmi jej pomohli. Hoci si uvedomujú, že je to zlé pre ľudí, ktorých sa to týka, no i tak to považovali za neuveriteľne vtipné. Matrace sa v meste ocitli kvôli plánovanému podujatiu „Kino z postele“ a návštevníci na nich mali sedieť či ležať počas premietania filmov. Vietor to však zariadil úplne inak.