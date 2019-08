TASR

ME vo volejbale: Slovenky po ťažkej príprave túžia po dobrom výsledku

Na tohtoročný šampionát sa Slovenky pripravovali od začiatku júla. V Nitre sa stretli s Chorvátskom, Maďarskom a Fínskom, tri duely odohrali na pôde Belgicka. Generálkou bol utorkový súboj s Fínskom, v ktorom zvíťazili 3:1.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky sa na ME predstavia po desiatich rokoch a celkovo po štvrtý raz. Tohtoročný kontinentálny šampionát sa od piatku 23. augusta uskutoční v štyroch krajinách, okrem D-skupiny, ktorú hostí Bratislava, sa bude hrať v tureckej Ankare, poľskej Lodži a v metropole Maďarska v Budapešti.

Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa odohrajú okrem skupinových zápasov aj dva osemfinálové duely. Zverenky Marca Fenoglia túžia na domácej pôde po úspechu, prvoradým cieľom je postup zo skupiny.

Slovenky štartovali na ME v rokoch 2003, 2007 a 2009. Na tohtoročný šampionát sa pripravovali od začiatku júla. V Nitre sa stretli s Chorvátskom, Maďarskom a Fínskom, tri duely odohrali na pôde Belgicka. Generálkou bol utorkový súboj s Fínskom, v ktorom Slovenky zvíťazili 3:1. V príprave odohrali celkovo 11 stretnutí, v ktorých si pripísali päť víťazstiev.

„Príprava bola dlhá, trvala sedem týždňov, predtým sme hrali Zlatú európsku ligu, medzitým sme mali dva a pol týždňa voľno. Tréneri nám toto leto poriadne naložili, museli sme dosť obetovať. Všetko však bolo naplánované tak, aby sme na ME mali ľahšie nohy a telo. Takže dúfam, že sa to oplatilo a uhráme nejaký dobrý výsledok," uviedla kapitánka tímu Barbora Koseková.

V základnej D-skupine sa Slovenky stretnú s Ruskom, Nemeckom, Bieloruskom, Španielskom a Švajčiarskom, štartujú piatkovým súbojom proti Španielsku. „Máme v hlavách, že to je dôležitý zápas z pohľadu vývoja skupiny. Takže musíme ho zvládnuť a potom uvidíme, čo sa udeje. Musíme sa dobre skoncentrovať, lebo ďalšie zápasy budú o tom, že to môže vyjsť aj nemusí. Súperi z prvých dvoch košov Rusko a Nemecko sú favoriti. Ale musíme zvládnuť Španielky a verím, že sa tým dobre naladíme," dodala Koseková.

Tréner Fenoglio nominoval na ME trinásť volejbalistiek, ktoré na ME čaká premiéra. Iba blokárka Veronika Hrončeková štartovala na kontinentálnom šampionáte v rokoch 2007 a 2009. Premiéru na európskom fóre zažije aj bývalá dlhoročná kapitánka reprezentácie Jaroslava Pencová, nad ktorej účasťou visel veľký otáznik. Päťnásobná volejbalistka roka mala bližšie nešpecifikované zdravotné problémy a do prípravy naskočila neskôr.

V štyroch mestách sa odohrajú zápasy v skupinách a osemfinále. Štvrťfinálové súboje odohrajú v Ankare a Lodži a turnaj vyvrcholí 8. septembra v Ankare, kde sa odohrajú aj semifinálové zápasy.