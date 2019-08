TASR

Podujatie Svište na plese má v deťoch vzbudiť záujem o pohyb

Podujatie je vhodné najmä pre deti vo veku od šesť do 12 rokov, ale môžu sa ho zúčastniť aj starší súťažiaci.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Štrbské Pleso 22. augusta (TASR) - Predposledná prázdninová sobota (24. 8.) bude na Štrbskom Plese patriť už po deviatykrát podujatiu Svište na Plese. „Dobrodružná rodinná súťaž je postavená na športovo–edukatívnom princípe, ktorý má v deťoch prebudiť záujem o pohyb na čerstvom vzduchu a o prírodu ako takú," ozrejmila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Veronika Littvová.

Podujatie je vhodné najmä pre deti vo veku od šesť do 12 rokov, ale môžu sa ho zúčastniť aj starší súťažiaci. Súčasťou jednotlivých aktivít je 25 zaujímavých športovo–vedomostných stanovíšť, veľké tatranské scrabble, rôzne dobrodružstvá či testovanie svištích zmyslov.

Stanovištia sú rozdelené do dvoch oblastí, časť z nich bude umiestnená pri údolnej stanici lanovky na Štrbskom Plese a ostatné pri stanici lanovky na Solisku v nadmorskej výške 1840 metrov. „Tam sa môžu návštevníci vyviezť lanovkou alebo vystúpiť pešo ako správny svišť," upozornila Littvová.

Do súťaže sa vedomostne môže zapojiť celá rodina, a to v skladaní slov z písmen scrabble, v rámci ktorej na víťaza, ktorý postaví slovo s najvyššou bodovou hodnotou, čakajú viaceré odmeny. Registrácia účastníkov bude od 9. do 12.00 h, nasledovať bude zápolenie na jednotlivých stanovištiach a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční krátko po 15. hodine.

„Štrbské Pleso - a Vysoké Tatry ako také - majú bohatú športovú tradíciu a sú miestom s výnimočnými klimatickými podmienkami, ktoré pri svojich tréningoch neraz využívajú vrcholoví športovci. Pevne veríme, že aj vďaka tomuto podujatiu sa nám podarí aspoň trochu v deťoch vzbudiť športového ducha, ale aj záujem o prírodu a ohľaduplnosť k zvieracím obyvateľom našich veľhôr," dodáva na Littvová.

Na Štrbskom Plese pôjde o posledné podujatie v rámci tohtoročnej hlavnej turistickej sezóny, v Poprade a vo Vysokých Tatrách však pokračuje program kultúrneho leta. Riaditeľka OOCR upozornila, že program kultúrnych podujatí vyvrcholí na budúci víkend festivalom Tatra Flowers.

„Jednotlivé akcie už postupne majú svoju tradíciu, sú návštevníci, ktorí sa každoročne na ne vracajú. Trošku sme bojovali s dopravou počas jednotlivých podujatí, ale máme referencie, že návštevníci odchádzali z regiónu spokojní," dodala na záver Littvová s tým, že najviac navštevované boli počas leta Medvedie dni na Hrebienku, ale aj Benátska noc na Štrbskom Plese či festival Made in Slovakia v Poprade, a najväčší nárast návštevnosti zaznamenala séria podujatí Tatranského kultúrneho leta.