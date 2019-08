Kristián Plaštiak

Menej odpadu a viac pomoci: Praha zbiera zachovalé aktovky, daruje ich deťom v núdzi

Mestská časť Prahy pomôže tým, ktorí to potrebujú. Školský rok sa totiž nezadržateľne blíži.

Ilustračný obrázok. — Foto: Koláž DN/Facebook/Pošli aktovku dál, Pexels

PRAHA 22. augusta - V českom hlavnom meste spustili projekt, ktorý má pomôcť sociálne slabšej vrstve obyvateľstva. Nepoužívané aktovky, tašky, peračníky či iné školské pomôcky, ktoré už onedlho deti budú potrebovať, nájdu nových majiteľov. Fotografie zdieľajú na Facebookovej stránke.

Hurá do školy

Čo podnietilo vznik tejto iniciatívy? Rodina. „Opiera sa o osobnú skúsenosť v rámci našej rozvetvenej rodiny. Matky sa z času na čas zídu a prinesú nepotrebné zachovalé oblečenie alebo iné potreby pre deti. Je to taká vzájomná výpomoc a zároveň sa veci môžu využiť. Jedna z mojich neterí navrhla, prečo by som nemohol iniciovať podobnú akciu s aktovkami a školskými potrebami,“ uviedol v rozhovore pre Pražský denník Marián Hošek, zástupca mestskej časti Praha 6.

Projekt má sociálne, ale aj ekologické zameranie. Foto: Facebook/Pošli aktovku dál

Ten, kto má použiteľné predmety, ktoré sú ešte stále kvalitné, no nepotrebuje ich, môže uľahčiť situáciu niekomu, kto ich potrebuje. „Myslím, že by to mohlo patriť k ekologickej výchove. Zmyslom je, aby sme zachovalé veci nelikvidovali alebo nenechali ležať v skrini. Zároveň by to malo byť aj podnetom k akejsi vzájomnosti vo svojom okolí, v komunite,“ dodáva.

Pomôcky sa žiakom zídu vždy. Foto: Facebook/Pošli aktovku dál

Záujemcovia sa môžu „prihlásiť“ pomocou stránky na Facebooku. Radnica hlási, že zatiaľ fungujú na báze kto skôr príde, ten skôr berie. O pomôcky sa môžu uchádzať aj Česi z iných mestských častí. „Pochopiteľne, nebudeme preverovať občianske preukazy. Na druhej strane, neočakávame, že sa niekto vypraví cez pol republiky,“ uviedol hovorca Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Podobný projekt už v roku 2015 spustila Praha 7. Radnica vtedy vyhlásila zbierku školských pomôcok pre žiakov a žiačky z rodín v núdzi. Teraz to už robiť nemusí, keďže ľudia nosia pomôcky spontánne. Starosta Ján Čižnovský má vo svojej kancelárii dve desiatky aktoviek a sedemnásť peračníkov pre tých, ktorí to budú potrebovať.