Dnes o 09:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Basketbalisti sa na ME 2021 nepredstavia, doma nestačili na Rumunsko

Zverenci chorvátskeho trénera Žana Tabaka potrebovali na postup vyhrať o 18 bodov, mali výborný začiatok, no nádeje im zmarila druhá štvrtina.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti neuspeli v boji o postup do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Vo svojom záverečnom štvrtom vystúpení v F-skupine predkvalifikácie prehrali v stredu v Bratislave s Rumunskom 74:77 a v tabuľke skončili na druhom mieste.

Do kvalifikácie prešli stopercentní Rumuni, posledný skončil bez jediného víťazstva Cyprus. Zverenci chorvátskeho trénera Žana Tabaka potrebovali na postup vyhrať o 18 bodov, ale v Eurovia Aréne ich víťazstvo stála pokazená druhá štvrtina, ktorú prehrali 9:28.

Predkvalifikácia ME 2021 – F-skupina: Slovensko – Rumunsko 74:77 (32:47) zostava a body SR: Jones 25, Brodziansky 17, Ihring 16, Juríček 2, Musil 0 (Fusek 8, Baťka 4, Abrhám 2, Hlivák a Körner 0) - najviac bodov Rumunsko: Popa 14, Paliciuc 13, Watson 11. TH: 24/22 – 18/11, fauly: 23 - 27, trojky: 4 - 12, rozhodovali: Suslov (Est.), Šarapa (Biel.), Beljakov (Rus.), 2800 divákov.

Vo výbornej atmosfére zaplnených Pasienkov mali Slováci vynikajúci vstup do kľúčového duelu predkvalifikácie, po 145 sekundách viedli 11:0. Veľký podiel malo na tom rozohrávačske duo Jones a Ihring. Lenže slovenský súper sa nezľakol tlaku, po štyroch hluchých minútach zaznamenal hneď sedem bodov za sebou.

Vo vysokom tempe a nasadení na oboch stranách sa postupne sily vyrovnávali, ako kľúčová sa ukázala koncovka prvej a úvod do druhej štvrtiny. Rumuni počas tohto úseku predviedli 22-bodovú šnúru, ktorou dostali zápas pod svoju kontrolu. Slováci v druhej 10-minútovke skórovali až po šiestich minútach, to už však bolo ich manko dvojciferné. Domáci basketbalisti sa dlho nedokázali otriasť z tlaku súpera, do šatní šli za stavu 32:47.

Po prestávke sa Slováci vrátili k hernému prejavu zo začiatku stretnutia, opäť sa im podarilo zatlačiť súpera a postupom času dokázali uberať z manka. Družstvo trénera Tabaka tentoraz ťahali Brodziansky s Jonesom. Tesne pred koncom tretej časti sa slovenský výber dostal aj na dosah jednej trojky (52:55), Rumuni však obrat nepripustili. V záverečnej štvrtine ešte žila nádej Slovákov na víťazstvo, tesne pred koncom sa totiž dostali na rozdiel jedného útoku. Ich súper si však záver skúsene odkontroloval.

Hlasy po zápase:

Žan Tabak, tréner Slovenska: „Jediná vec, ktorej mi je ľúto, je zápas v Rumunsku. Toto je maximum, ktoré sme s týmto tímom mohli dosiahnuť. Som šťastný, že som mohol koučovať týchto chalanov. Je ľahké viesť takých hráčov, ktorí do toho dávajú denne sto percent. Toto títo hráči odovzdávali."

Viktor Juríček, pivot Slovenska: „Myslím si, že sme mali výborný začiatok. Fanúšikovia nám k nemu veľmi pomohli. Stačili jedna – dve trojky a oni sa jednoducho chytili. V druhej štvrtine sme mali veľké problémy so skórovaním. Bolo to pre nás veľmi ťažké presadiť sa v útoku a zastaviť ich v obrane. Gratulujem súperovi, zaslúžil si zvíťaziť. Dali sme do toho všetko, čo bolo v našich silách."

Vladimír Brodziansky, pivot Slovenska: „Myslím si, že sme začali dobre prvú štvrtinu. Hrali sme tvrdo. V druhej časti sme prestali hrať to, čo sme mali. Pritlačili na nás, padli im tam nejaké strely. Mali šnúru 22:0, čo sa nám v budúcnosti nemôže stať. Musíme sa z toho poučiť, hrať koncentrovane celých 40 minút. To bude základ v budúcnosti. Na konci sme ešte zabojovali o výsledok, mali sme šancu otočiť to."

Tudor Costescu, tréner Rumunska: „Bol to klasický kvalifikačný duel, nie je to prvýkrát, kedy sme boli menej efektívni ako náš súper. To sa stalo hlavne v poslednej štvrtine, keď sme sa dostali do problémov. Neboli sme príliš múdri v útoku päť na päť, nemali sme dostatok energie do tranzície a rýchlych protiútokov. Odhalili našu slabinu, ktorú sme využili my v druhej štvrtine. Síce sme zvíťazili, ale súper bojoval až do konca. Hrozilo predĺženie, kde by hrali o to, aby získali potrebný náskok. Sme šťastní, že sme zvíťazili, aj keď to bolo po ťažkej bitke."

Giordan Watson, rozohrávač Rumunska: „Bol to dobrý zápas, náš súper začal veľmi agresívne. Vedeli sme, že tak začnú. Chceli využiť výhodu domácej palubovky, ale dokázali nás prekvapiť. Potom sme sa dali do poriadku, upokojili sme sa a začali sme bojovať. Dostali sme sa do nášho rytmu. Od úvodu to bola skutočná bitka, oba celky hrali veľmi tvrdo. Preto sa rozhodovalo až v koncovke."