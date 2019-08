Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Len 10-ročná ukrajinská huslistka uchvátila celý svet. Jej pouličné koncerty sledujú milióny ľudí

Karolina Protsenko hrá tie najznámejšie pesničky v klasickom podaní. Nie však na slávnych pódiách, ale priamo na ulici. A ľudia ju za to zbožňujú.

Len 10-ročná dievčina valcuje internet vďaka jej talentu — Foto: Facebook/Karolina Protsenko

KYJEV 22. august - Mladá a talentovaná dievčina z Ukrajiny sa už v mladom veku vypracovala na uznávanú umelkyňu. Ako 6-ročná začala hrať na husliach a jej vystúpenia na ulici zožali veľký úspech. Jej videá na YouTube dnes sledujú milióny ľudí po celom svete. Rozkošná mladá dáma zaujala nielen talentom, ale aj samotnými vystúpeniami.

Skladby, ktoré hrá, sú každému známe. Medzi najobľúbenejšie videá patrí vystúpenie, kde odznela melódia z letného hitu „Despacito" alebo skladba od Justina Biebera „Let me love you". Karolina vydala minulý rok svoj prvý album, kde medzi pesničkami nájdete aj klasickú verziu od Coldplay „Fix You" alebo známa skladba z rozprávky od Disney „Let it go". Nechýba tam ani legendárna melódia „Somewhere over the rainbow". Aj napriek veľkej základni fanúšikov zostala mladá Ukrajinka skromná a naďalej vystupuje aj na uliciach, kde prináša okoloidúcim hudobný zážitok.