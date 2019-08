TASR

Dnes o 09:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bill Guerin novým generálnym manažérom Minnesoty Wild

Bývalý útočník je len štvrtým GM v 19-ročnej klubovej histórii Wild.

Na archívnej snímke z 20. októbra 2009 je hokejista Pittsburghu Penguins Bill Guerin — Foto: TASR/AP

New York 21. augusta (TASR) - Novým generálnym manažérom hokejového klubu zámorskej NHL Minnesoty Wild sa stal Bill Guerin. Ten na poste nahradil Paula Fentona, ktorého vedenie klubu odvolalo koncom júla.

Štyridsaťosemročný Američan získal ako hráč dva Stanleyho poháre v dresoch New Jersey Devils (1995) a Pittsburghu Penguins (2009). Je len štvrtým GM v 19-ročnej klubovej histórii Wild. Uplynulých päť rokov pôsobil ako asistent generálneho manažéra práve v Pittsburghu. V rokoch 2016 a 2017 tam bol pri triumfoch v Stanley Cupe. V profilige odohral 1263 zápasov v ôsmich kluboch, v ktorých strelil 429 gólov a pridal 427 asistencií.

Fenton prišiel do Minnesoty z Nashvillu, kde predtým dlhodobo spolupracoval s generálnym manažérom Davidom Poileom. V tíme "divochov" pracoval 15 mesiacov a zaujal viacerými odvážnymi výmenami. Minnesota ale pod vedením Fentona nepostúpila v minulej sezóne do play off a pretrhla sériu šiestich účastí vo vyraďovačke. Informovala agentúra AP.