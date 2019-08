TASR

Dnes o 08:31 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní US Open: Kučová, Čepelová a Lacko postúpili do 3. kole kvalifikácie

Zo štvorice slovenských zástupcov postúpili do posledného kola kvalifikácie až traja.

Slovenská tenistka Kristína Kučová — Foto: TASR/AP

New York 21. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová postúpila do 3. kola kvalifikácie na grandslamovom US Open. V stredu si poradila s Holanďankou Bibiane Schoofsová 6:7 (1), 6:2, 6:3. O účasť v hlavnom turnaji si zahrá proti 27. nasadenej Tereze Martincovej z Česka.

Do 3. kola kvalifikácie postúpil aj Lukáš Lacko, ktorý zdolal Španiela Nicolu Kuhna. Vo finále sa stretne s víťazom duelu Tobias Kamke (Nem.) - Filippo Baldi (Tal.). Suverénny postup si zabezpečila Jana Čepelová. Vo štvrtok zdolala tretiu nasadenú Irinu Beguovú z Rumunska. Jej poslednou súperkou v kvalifikácii bude úspešná z austrálsko-ruského duelu Jaimee Fourlisová - Ľudmila Samsonovová.

Naopak, v hlavnej súťaži sa nepredstaví Rebecca Šramková. V stredajšom 2. kole kvalifikácie podľahla Magdalene Frechovej z Poľska v troch setoch. V treťom pritom viedla 4:2, následne však prišla o svoje podanie a nedokázala dokonať zápasový obrat.