TASR

Dnes o 09:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pápež dovolil chorému dievčatku šantením narušiť jeho audienciu. Opäť raz ukázal obrovské srdce

Hlava katolíckej cirkvi opäť ukázala, aké veľké má srdce.

— Foto: Reprofoto YouTube/Voe New

Vatikán 21. augusta (TASR) - Pápež František v stredu dovolil dievčatku trpiacemu nezverejnenou chorobou, aby sa počas väčšiny generálnej audiencie vo Vatikáne nerušene pohybovalo po pódiu, tlieskalo a tancovalo. Dav prítomných ľudí to potešilo, napísala tlačová agentúra Reuters.

Dievča, oblečené v ružovom tričku s nápisom "Love", vykĺzlo matke v prednej časti audienčnej siene a dostalo sa na veľké mramorové pódium. Postávalo pred pápežom, chodilo dozadu a dopredu, poskakovalo a občas hlasno, prudko tlesklo.

František naznačil ochranke, aby dievčatko nechala tak. To sa vrátilo k matke, ktorá sa ho snažila upokojiť, ale dcéra jej znova vykĺzla a vrátila sa na pódium. To vyvolalo potlesk davu ľudí, prítomných vo vatikánskej audienčnej sieni.

„Toto úbohé dievča je obeťou choroby a nevie, čo robí," povedal František na záver audiencie, ktorá trvala vyše hodinu.

"Opýtam sa jedno a každý by si mal v hĺbke duše odpovedať. Modlil som sa za ňu, keď som ju videl? Modlil som sa k Bohu, aby ju uzdravil a ochránil? Modlil som za jej rodičov a jej rodinu? Keď vidíme človeka, ktorý trpí, musíme sa modliť. Táto situácia by nám mala poslúžiť na to, aby sme si vždy kládli túto otázku," nabádal pápež.

Vlani dovolil František autistickému chlapcovi na tomto pódiu nerušene pobehovať a šantiť.