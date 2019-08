TASR

Dnes o 18:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zeman súhlasí s vymenovaním Zaorálka za ministra kultúry

Česi nemajú šéfa ministerstva kultúry od polovice prázdnin. Zdá sa, že konečne našli náhradu za Antonína Staňka.

Lubomír Zaorálek, archívna snímka — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Praha 21. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman súhlasí s návrhom na vymenovanie Lubomíra Zaorálka za ministra kultúry. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka.

„Po oficiálnom predložení návrhu premiérom sa pán prezident s Lubomírom Zaorálkom stretne, nasledovať bude vymenovanie za ministra. Termíny teraz hľadáme," uviedol Ovčáček na Twitteri. Predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jan Hamáček predtým oficiálne oznámil, že Zaorálek je kandidátom ČSSD na ministra kultúry.

„Po tom, ako sa v pondelok Michal Šmarda vzdal postu ministra kultúry, bola ČSSD postavená do novej situácie. Chcem povedať, že sme riešenie našli. ČSSD navrhne pánovi premiérovi, aby ústavným postupom navrhol prezidentovi, aby do funkcie vymenoval Lubomíra Zaorálka," uviedol Hamáček na tlačovej konferencii.

Premiér Andrej Babiš pre Českú televíziu povedal, že so Zaorálkom by ako s ministrom kultúry problém nemal. To, že novým ministrom kultúry má byť Zaorálek, povedal pre spravodajský server Novinky.cz už skôr dôveryhodný zdroj z okolia vedenia ČSSD. Podľa informácií denníka Právo Zaorálek s ponukou súhlasil.

Zaorálek bol kritikom súčasného premiéra Babiša a nebol ani veľkým priaznivcom vstupu ČSSD do vlády. Ostro proti Babišovi vystupoval predovšetkým v predvolebnej kampani v roku 2017, a to ešte v čase, keď bol ministrom zahraničných vecí v spoločnej vláde s Babišovým hnutím ANO.

České ministerstvo kultúry je bez šéfa od polovice prázdnin. K 31. júlu prezident Zeman po dlhých prieťahoch odvolal Antonína Staňka (ČSSD), navrhovaného nástupcu Michala Šmardu však vymenovať odmietal. V tom sa k nemu nakoniec pridal i premiér Babiš, ktorý pritom návrh nominanta ČSSD sám predložil. Šmarda tento týždeň v pondelok oznámil, že sa kandidatúry vzdáva.