TASR

Dnes o 18:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Divadelná Nitra ponúkne 12 slovenských a zahraničných inscenácií

Uznávaný divadelný festival sa pre divákov otvorí 27. septembra. Hlavnou témou budú Podoby slobody.

Tlačová konferencia o Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, archívna snímka — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nitra 21. augusta (TASR) - Hlavnou témou tohtoročného 28. ročníka medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra budú Podoby slobody. Organizátori sa budú v hlavnom programe i sprievodných podujatiach zamýšľať nad tým, čo je vlastne sloboda, aké sú jej podoby a aké hranice.

Festival ponúkne od 27. septembra do 2. októbra 12 inscenácií divadelných súborov z Českej republiky, Ruska, Nemecka, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. „Šesť inscenácií je zahraničných a šesť je zo Slovenska. My si budeme slobodu pripomínať v rôznych podujatiach v hlavnom aj sprievodnom programe. V hlavnom programe sa budeme venovať v jednotlivých inscenáciách aj hraniciam slobody a istým druhom neslobody, konaniu, ktoré do neslobody vyústi, či neslobode, ktorá tak na prvý pohľad nevyzerá," uviedla riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Na festivale sa predstaví Bratislavské bábkové divadlo s hrou Príbehy stien, Opera Národného divadla Praha – Nová scéna s inscenáciou Sternenhoch, poľské divadlo Komuna Varšava sa predstaví hrou Svätá špageta a bratislavské Divadlo Aréna s inscenáciou Biblia. Teatr.doc z Moskvy pricestuje s predstavením Človek z Podoľska, maďarský súbor Stereo Akt s hrou Bez adresy – hra na tuláka a nemecký Hauptaktion s inscenáciou Druhý pokus o telovýchovu.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa bude prezentovať dramatizáciou románu Josepha Hellera Hlava XXII, Činohra Slovenského národného divadla hrou Bakchantky, pražské divadlo Wariot Ideal s inscenáciou Hlbiny a Prešovské národné divadlo s hrou Moral Insanity. Hlavný program ukončí inscenácia eu.genus slovenského súboru Med a prach.

Súčasťou Divadelnej Nitry je sprievodný program. „Je v ňom takmer 60 akcií a dá sa povedať, že sa bude návštevníkom venovať rôznym interaktívnym a takým priateľským a oslavným spôsobom. Slobodu si v ňom budeme v rôznych podobách pripomínať úzkym kontaktom s verejnosťou," doplnila Kárová.