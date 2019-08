Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Uznávaná psychologička: Deti sa do školy tešia, ale ak rodičia urobia túto chybu, budú mať k nej zlý vzťah už navždy

Hoci sú ešte prázdniny, deti už čoskoro zasadnú do školských lavíc. Prváčikovia, ale aj ostatné deti sa zväčša do školy tešia. Preto by mali rodičia takisto dávať pozor na to, čo na svoje deti prenášajú a ako o škole doma rozprávajú.

BRATISLAVA 25. augusta - Dva mesiace oddychu, leňošenia či šantenia s kamarátmi vystriedajú domáce úlohy, projekty i príprava do školy. Nový školský rok je už za dverami a rodičia by mali postupne pripravovať ich ratolesti na zmenu, ktorá ich čaká. O tom, ako pripraviť deti na nástup do školy, sme sa v štúdiu Dobrých novín rozprávali so školskou psychologičkou Gabrielou Herényiovou.

Príprava na nástup do školy

Rodičia by v priebehu posledného prázdninového týždňa mali postupne pripravovať deti na nástup do školy. „Dôležité je zmeniť prázdninový systém. Rodina by sa mala nastaviť na rituál skoršieho vstávania, ale aj skoršieho chodenia spať. O škole by sme mali rozprávať pozitívne, mali by sme spomínať na to pekné, čo bolo za našich čias. Opakovať učivo netreba, s deťmi si vieme zopakovať veci aj hravou formou,“ povedala pre Dobré noviny školská psychologička Gabriela Herényiová.

Žiaci zasadnú do školských lavíc po dvoch mesiacoch oddychu a leňošenia. Na školský režim si podľa slov psychologičky dokážu zvyknúť v priebehu dvoch týždňov. „Dôležitá je súčinnosť rodičov a pedagógov. Rodičia by sa mali deťom venovať a nemali by im vyhadzovať na oči, že opäť je tu škola, ktorá pre nich predstavuje veľké výdavky. Nápor na peňaženky je určite veľký, ale mali by s tým počítať,“ objasnila.

Školáci trávia pomerne veľa času na sociálnych sieťach aj vo večerných či nočných hodinách, a preto by ich rodičia mali kontrolovať. „Rodičia by mali dbať na to, aby deti chodili skôr spať. Mnohokrát sa však stane, že dieťa zájde do izby a do druhej alebo tretej rána chatuje s kamarátmi. Potom je, samozrejme, nevyspaté,“ uviedla.

Konkurencia vládne aj medzi najmenšími

Nielen medzi dospelými, ale aj medzi školákmi vládne konkurencia. Deti sa medzi sebou porovnávajú, chcú mať najkrajšiu školskú tašku, peračník či školské pomôcky. To si však nemôže dovoliť každý rodič. „Rodičia by im mali vysvetliť, že na to nemajú peniažky a dôležité je, aby bola pomôcka funkčná, nie značková. V živote by sme sa mali pozerať na iné hodnoty, pretože značka neznamená šťastie,“ skonštatovala.

Aj vďaka hmotným veciam vzniká medzi deťmi rivalita a niektoré z nich majú tendenciu posmievať sa. To môže viesť k šikanovaniu. „Rodič by si mal vytvoriť s dieťaťom taký vzťah, aby sa mu zdôverilo. Šikanovanie je v školách častým javom a zväčša sa odvíja od finančných možností rodín. S deťmi by sme sa mali rozprávať z očí do očí, aby sme mali dôkaz, že nás počúvajú. V dnešnej dobe však veľa hovoríme, ale nepočúvame sa,“ dodala.

Veľký zlom v živote prvákov

Podľa slov psychologičky sa školáci, najmä prváci, tešia na nástup do školy. Mnohokrát sú však rodičia vystresovaní viac ako ich deti. „Rodičia by im nemali rozprávať vety typu ‚počkaj, však ty uvidíš’ alebo ‚v škole ťa naučia‘, pretože dieťa zneistie,“ prezradila.

Nielen prvý školský deň, ale aj prvý ročník predstavuje pre najmenších žiakov základnej školy veľký zlom. „Veľmi rada by som upozornila rodičov na to, aby nezaťažovali deti množstvom záujmových krúžkov. Mali by ich nechať, aby si prvý školský rok užili a adaptovali sa na to, čo ich čaká. Jeden záujmový krúžok môže byť, nie však každý deň,“ upozornila.

Pri prvákoch je dôležité, aby vedeli vydržať bez maminky. „Ak si dieťa chce zobrať do školy hračku, odporúčam nielen rodičom, ale aj učiteľom, aby mu to dovolili. Hračka je akýmsi spojítkom s domovom,“ tvrdí Herényiová.

Reakcie rodičov sú dôležité

Mnohokrát chcú rodičia deťom pomôcť, ale nemá to taký efekt, ako by chceli. „V žiadnom prípade by nemali robiť úlohy ani projekty namiesto detí. Rodičia majú pocit, že to urobia lepšie a krajšie. Mali by však nechať dieťa, aby sa v úvodzovkách vytrápilo. Bude si to omnoho lepšie pamätať,“ vysvetlila.

Občas sa stane, že žiak dostane horšiu známku. Reakcie rodiča zohrávajú nesmierne dôležitú rolu. „Každý z nás niekedy zlyhá. Dieťaťu by sme však mali povedať, že teraz to nevyšlo, ale nabudúce to vyjde. Kritizovať sa dá aj pozitívne. Niektorí rodičia to však nevedia a deťom sa vyhrážajú, dávajú im zákazy či potrestajú ho domácou prácou. Tým však deti nestrácajú len sebavedomie, ale aj chuť do učenia. Demotivuje ich to, neveria si a majú pocit, že zlyhávajú,“ doplnila.