Kristián Plaštiak

Dnes o 09:10 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Noc sa zmenila na deň: Nočnú oblohu nad Sardíniou ožiaril meteorit. Videli ho Francúzi, Španieli a Tunisania

Keď vesmírne telesá, známe ako meteoroidy, prelietajú atmosférou, nazývajú sa meteormi. Ak nezhoria a dopadnú na povrch planéty, ide o meteority.

— Foto: reprofoto Youtube

CAGLIARI 21. augusta - V piatok večer sa obyvateľom talianskeho ostrova Sardínia naskytol jedinečný pohľad. Jasne žiariaci meteorit preletel oblohou a dopadol do mora. Všetko to zaznamenal šofér auta, a to pomocou kamery na palubnej doske vozidla. Správu priniesol český portál Novinky.cz.

Očité svedectvá z južnej Európy i severnej Afriky

Na ostrove žije 1,6 milióna ľudí, avšak tento jedinečný prírodný úkaz videla iba necelá stovka. Ďalšie správy o svedectvách prichádzajú z okolitých krajín ako Francúzsko, Španielsko a Tunisko. Keďže meteor v atmosfére nezhorel celý, dopadol do mora medzi talianskym ostrovom a španielskymi Baleármi.

Vo videu nižšie si môžete pozrieť záber talianskeho šoféra.

Záznam bol vyhotovený približne pätnásť minút pred jedenástou hodinou večer miestneho času.