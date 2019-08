Pohár federácie: Slovenky privítajú v kvalifikácii o finálový turnaj Veľkú Britániu

TASR

Kvalifikačné duely sa uskutočnia 7. a 8. februára 2020. Slovenky boli pri žrebe nenasadené a okrem Britiek ešte mohli naraziť na USA, Bielorusko, Rumunsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko a Belgicko.

Na fotografii radosť slovenského fedcupového tímu, archívna snímka — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Londýn 21. augusta (TASR) - Slovenské tenistky privítajú v kvalifikácii o postup na budúcoročný finálový turnaj Pohára federácie Veľkú Britániu. Rozhodol o tom stredajší žreb v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).

Kvalifikačné duely sa uskutočnia 7. a 8. februára 2020. Osem víťazných tímov bude 14. až 19. apríla v Budapešti bojovať o cennú trofej spoločne s domácim Maďarskom, Austráliou, Francúzskom a Českom.

Slovenky boli pri žrebe nenasadené a okrem Britiek ešte mohli naraziť na USA, Bielorusko, Rumunsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko a Belgicko. S ostrovným tímom majú priaznivú bilanciu 1:0, v roku 2006 ho zdolali na turnaji 1. skupiny regionálnej zóny v bulharskom Plovdive. O výhode domáceho prostredia pre Slovensko vo februárovom súboji rozhodol dodatočný žreb.

Zverenky kapitána Mateja Liptáka sa v apríli po triumfe 3:1 nad Brazíliou na antuke v bratislavskom NTC udržali v II. svetovej skupine. Dva body získala Dominika Cibulková, ktorá pred domácimi fanúšikmi ukončila svoju fedcupovú kariéru, tretí pridala Viktória Kužmová. Koncom júna schválili nový model Pohára federácie, ktorý by mal zvýšiť atraktivitu tejto prestížnej tímovej súťaže.

Generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku žreb potešil, „Veľmi sa teším, že budeme hrať pred našimi fanúšikmi. Veľká Británia je veľmi atraktívny súper. Ich jednotka Johanna Kontová bola v minulosti v Top ten a v tejto sezóne má dobrú formu, čo potvrdila postupom do semifinále na Roland Garros. Je to úplne otvorený zápas, v ktorom máme šancu vybojovať si účasť v Budapešti, rozhodnú maličkosti. S určitosťou budeme hrať v AXA aréne bratislavského NTC. O voľbe povrchu sa rozhodneme po konzultácii s kapitánom a hráčkami," povedal pre TASR Moška.

Prezident Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko považuje Veľkú Britániu za silného, ale hrateľného súpera. „Ich líderkou je momentálne 16. hráčka rebríčka WTA Johanna Kontová, ktorá patrí do absolútnej svetovej špičky. Heather Watsonová bola v minulosti v elitnej stovke. Britky majú v tíme aj viacero mladých hráčok na čkle s Katie Boulterovou, ktoré sa vyvíjajú a tenisovo napredujú. Teší ma, že budeme hrať doma. Ak budú naše dievčatá v optimálnej forme, majú šancu zvíťaziť a postúpiť na finálový turnaj do Budapešti. Je to veľká motivácia," povedal pre TASR Macko.