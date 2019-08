TASR

Dnes o 13:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Do škôlky vám vezmú iba zaočkované dieťa, rozhodla vláda

O návrhu ministerstva zdravotníctva dnes rozhodla vláda. Zároveň sa zrušili sankcie za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu.

Ilustračná snímka — Foto: Koláž DN/Pexels,TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu, zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára, schválila v stredu vláda. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré novelu zákona predložilo, ráta aj s tým, že by do predškolských zariadení mohli byť prijaté aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

"Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti SR na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami," uvádza sa v schválenom materiáli.

Novela hovorí o tom, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z tohto dôvodu pristúpil rezort k úprave zákona.

Nezaočkované deti ohrozujú zdravie iných

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť považuje správanie rodičov, ktorí nechcú dať zaočkovať svoje deti, za neetické. „Neočkované deti ohrozujú tie, ktoré si aj napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. To môže byť z dôvodu, že očkované dieťa má oslabený imunitný systém alebo má chronické ochorenie. Očkovacie látky tiež nie sú stopercentne účinné, teda aj napriek očkovaniu môže jedno či dve percentá detí zostať po očkovaní voči nákaze vnímavých. Ďalej ohrozujú aj deti, ktoré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad deti po transplantácii, s onkologickým ochorením,“ zdôraznila prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.

Rodičia najčastejšie odmietajú očkovanie vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke. U detí narodených v roku 2016 bolo zistených 1635 odmietnutých očkovaní, u detí narodených v roku 2015 bolo zistených 1593 odmietnutých očkovaní. Na krajskej úrovni bola najvyššia miera odmietania povinného očkovania zaznamenaná v Trenčianskom a Bratislavskom kraji.

Cieľom nie je vyberanie pokút, ale prevencia ochorení

Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu chce MZ SR zaviesť povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel.

Návrh zákona vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu. Sankcie, ktoré mohli byť doteraz rodičom uložené, sa pohybovali v celkovej súhrnnej výške až 331 eur. Sankcie sa tak zrušia po 12 rokoch od zavedenia do praxe. Šéfka rezortu zdravotníctva zdôraznila, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.