Dnes o 12:00 Smer navrhne automatické zvyšovanie minimálnej mzdy

Koaličný líder chce novinku presadiť ešte pred voľbami.

Bratislava 21. augusta (TASR) - Koaličná strana Smer-SD predloží do parlamentu návrh na automatické zvyšovanie minimálnej mzdy na úroveň 60 % z priemernej mzdy. Zákon by mal platiť od januára budúceho roka a po prvý raz by sa mohol tento mechanizmus využiť na výpočet minimálnej mzdy pre rok 2021.

Návrh zákona počíta aj s vyjednávaním medzi sociálnymi partnermi. Informoval o tom v stredu predseda strany Robert Fico.