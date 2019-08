TASR

Dnes o 10:58 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Európska liga: Medzi Slovanom a skupinovou fázou stojí Stochov PAOK Solún

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava delí od tretej účasti v skupinovej fáze Európskej ligy úspech v dvojzápase s favorizovaným PAOK Solún.

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava sa radujú z prvého gólu v bráne FK Senica, druhý sprava autor gólu Jose Villar „Nono“ počas zápasu 3. kola futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 medzi FK Senica - ŠK Slovan Bratislava 3. augusta 2019 v Senici. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 21. augusta (TASR) - Úradujúceho gréckeho šampióna, ktorý získal v predchádzajúcej sezóne titul bez jedinej prehry a v 3. predkole Ligy majstrov potrápil Ajax Amsterdam, privítajú v úvodnom stretnutí play off vo štvrtok o 21.00 h na Tehelnom poli.

Aj Slovan obhajuje titul v najvyššej domácej súťaži a po piatich fortunaligových kolách má na konte plný počet bodov pri skóre 17:1. Cez víkend triumfoval v myjavskom prechodnom domove ŠKF iClinic Sereď 4:0. Tretí zásah pridal Andraž Šporar, ktorý odohral len druhé ligové stretnutie.

„V úvode sezóny ma trápili menšie zdravotné ťažkosti, ale tie už pominuli. Chcel som hrať aj v Myjave. Teším sa, vyhrali sme, skóroval som a ešte som bol aj kapitánom Slovana, na čo som veľmi hrdý. Nebudeme si klamať, odkedy sme postúpili do play off, tak sme mali v hlave, aký zápas nás čaká. Ale zvládli sme prepnúť z Európy na Fortuna ligu a proti Seredi sme nemali žiaden problém. Nebolo to jednoduché, na Tehelnom poli bude plno, kým v Myjave bolo oveľa menej ľudí. Sú to veľké rozdiely, ale treba sa na to pripraviť predovšetkým v hlave. Od prvej minúty sme boli lepší než Sereď, zaslúžene sme vyhrali vyšším rozdielom. Výsledok 4:0 je fajn, ale čaká nás Európska liga, to už bude o niečom inom," povedal slovinský útočník na oficiálnej stránke Slovana.

Škvrna na úvode ročníka v podaní "belasých" je vypadnutie v 1. predkole LM so Sutjeskou Nikšič, ale odvtedy sa zverencom Jána Kozáka ml. darí v európskych súťažiach napredovať. V EL vyradili Feronikeli a Dundalk, teraz si zmerajú sily s omnoho zvučnejším súperom.

PAOK v kádri so slovenským reprezentačným krídelníkom Miroslavom Stochom, síce neprešiel do play off LM, no na semifinalistu predchádzajúcej edície Ajax Amsterdam nestačil len tesne celkovým výsledkom 4:5. Pre Solúnčanov to pritom bol prvý súťažný test, grécku ligu odštartujú až v nedeľu.

„Vieme, že PAOK je veľmi silný, ale v európskych klubových súťažiach býva úloha favorita veľmi zradná. Sami sme sa o tom presvedčili na vlastnej koži. Začíname za stavu 0:0 a všetko je otvorené. Určite sa ich nezľakneme, naopak, veríme vo svoje schopnosti a tešíme sa na túto výzvu. Je to veľký zápas, ale netreba si pripúšťať tlak, snažíme sa pripravovať ako na každý iný duel. Sme veľmi radi, že máme šancu ukázať naše schopnosti proti špičkovému európskemu klubu. Vždy to funguje tak, že ak odvedieš sto percent, futbal ti to vráti. Preto treba nechať na ihrisku všetko a pobiť sa o priaznivý výsledok," povedal srbský stredopoliar Aleksandar Čavrič.

Bratislavčania si skupinovú fázu EL zahrali v ročníkoch 2011/2012, keď v play off vyradili AS Rím, a 2014/2015. Za ďalšou účasťou ich v domácom súboji poženie zaplnené Tehelné pole. „Na takýto zápas musí byť vypredané. Musíme byť stopercentne koncentrovaní a pripravení úplne na všetko. Všetci predsa chceme, aby sme hrali veľa veľkých zápasov. Teraz si to môžeme splniť. Chceme ukázať, že na Tehelné pole nemôže nikto len tak prísť a vyhrať. My sme tam doma a urobíme maximum pre úspech," vyhlásil Šporar a vypredané hľadisko si želá aj Čavrič: „Fanúšikovia budú nielen v tomto dvojzápase veľmi dôležití. Už veľakrát nám v náročných okamihoch dodali silu a pomohli nám. Na ihrisku to bude tvrdý boj a nám veľmi pomôže, ak budeme cítiť, že sa môžeme spoľahnúť na našich priaznivcov."

Duel Slovan - PAOK povedie chorvátska rozhodcovská trojica na čele s hlavným arbitrom Ivanom Bebekom. Priamy prenos odvysiela Dvojka RTVS.