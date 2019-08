TASR

Pasážová revolta od Karla Kryla dostala vďaka filmu Amnestie novú podobu

Text piesne od legendárneho českého hudobníka je podľa producenta filmu aktuálny aj dnes.

Ilustračný obrázok — Foto: Facebook/Film Amnestie

Bratislava 21. augusta (TASR) - Pasážová revolta od Karla Kryla sa stala titulnou piesňou pripravovaného filmu Amnestie, ktorý príde do kín túto jeseň pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

„Špeciálne pre film skladbu prespievali Richard Müller, David Koller a Viki Olejárová so sprievodom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu," informovala o tom TASR PR manažérka Mirka Brindová.

Text je aktuálny aj dnes

„Túto skladbu som pred desiatimi rokmi naspieval s Free Faces. Vedel som, že ju raz použijem vo filme," hovorí producent snímky Maroš Hečko o genéze nápadu pretvoriť Pasážovú revoltu do aktuálnej podoby. Jej text je podľa Hečka nesmierne aktuálny aj dnes.

„A prečo Koller, Müller a Viki? Film Amnestie je československý, jeho príbeh sa odohráva v ČSSR, hovorí sa v ňom oboma jazykmi, máme československé obsadenie, točili sme v obidvoch krajinách - preto som oslovil Davida Kollera na českej a Richarda Müllera na slovenskej strane," vysvetľuje Hečko voľbu interpretov.

„Obaja majú k 80. rokom silnú väzbu cez svoju hudbu. David ma poprosil, či by som nevedel nájsť miesto aj pre dámu a odporučil priamo Viki Olejárovú. Tak vstúpila do nakrúcania s orchestrom žena a som za to vďačný," dodal.

Možnú titulkovú pieseň vyberali producenti Maroš Hečko a Peter Veverka z množstva československých interpretov, ale na Krylovi sa okamžite zhodli. Pasážovú revoltu následne vybrali ako prvú a už ani nezvažovali inú skladbu.

„Napriek tomu, že skladba vznikla v roku 1968, k filmu sa hodí aj v kontexte s revolúciou v roku 1989, aj v kontexte so skepsou, ktorá dnes vládne. „Ryjeme držkou v zemi", ako hovorí Kryl v závere," cituje Hečko.

A ako by podľa neho na výsledok reagoval Karel Kryl, keby si pieseň vypočul v novom šate? „Verím, že by sa mu to páčilo. Nikolaj Nikitin poňal Krylovu skladbu pestro, v prepojení so smetanovskou tradíciou a urobil pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu výnimočný aranžmán. Skladbou sme vzdali Karlovi Krylovi hold. Pre mňa je to veľká postava československých dejín," uzavrel.

Uvedenie filmu do kín budú sprevádzať aj ďalšie udalosti. Vernisáž naplánovaná na 17. novembra v pražskej Lucerne otvorí výstavu diel výtvarníka Jozefa Gertliho Danglára a kniha s rovnakým názvom ako film - Amnestie, s podtitulom Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou - vyjde v polovici októbra v nakladateľstve Slovart.