TASR

Scorpions sa v Bratislave stretnú aj so slovenskými fanúšikmi

V novembri si slovenskí fanúšikovia rockových veteránov budú môcť vypočuť najväčšie hity tejto nemeckej kapely.

Spevák nemeckej rockovej skupiny Scorpions Klaus Meine — Foto: TASR/AP

Bratislava 21. augusta (TASR) - Legendárna skupina Scorpions sa túto jeseň po troch rokoch vráti na Slovensko. Prierez svojej vyše 50-ročnej hudobnej kariéry pod hlavičkou Crazy World Tour 2019 rockovým nadšencom ponúkne 20. novembra na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.

Nemecká formácia bratislavskému publiku predstaví svoje najznámejšie hity, ktorými si získali srdcia fanúšikov rockovej muziky. Nebudú chýbať skladby Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Send Me an Angel či megahit Wind of Change.

Môžete vyhrať stretnutie s kapelou

Okrem takmer dvojhodinovej rockovej nálože si pre slovenských fanúšikov vyhradili aj čas na Meet & Greet. Šancu na stretnutie so slávnymi rockermi má každý návštevník pripravovaného hudobného podujatia. Skúsenosťami ostrieľaní rockeri sa tešia veľkej slovenskej fanúšikovskej základni, ktorá, ako sa zdá, nemá žiadne vekové ohraničenia.

„Scorpions svojimi hitmi oslovujú všetky vekové generácie, ich skladby sú evergreeny. Vždy nás poteší, ak prinesieme koncert, ktorý zaujme širokú verejnosť," vyjadrili sa zástupcovia agentúry Vivien, ktorá kapelu na Slovensko prináša.

Okrem hudobného zážitku si z koncertu niekoľkí šťastlivci odnesú i ďalšiu vzácnu spomienku. Na sociálnych sieťach usporiadateľa koncertu prebieha od 19. augusta súťaž o osobné stretnutie s kapelou. Zapojiť sa do nej môže každý návštevník koncertu.

„Scorpions prejavili záujem o fanúšikov aj na Slovensku a ponúkli nám určitý počet Meet & Greet. Pre návštevníkov koncertu sme vďaka tomuto gestu pripravili súťaž na našej facebookovej stránke, v ktorej môžu vyhrať osobné stretnutie s touto legendárnou kapelou. Ďalšie súťaže budú prebiehať u mediálnych partnerov koncertu," informuje Vivien.