TASR

Dnes o 11:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zuzana Smatanová predstavila novinku. Poriadne vás prekvapí, ako znie

Atmosferická pieseň, ktorú si známa speváčka zvolila ako ďalší singel z albumu Echo, sa podľa Smatanovej odlišuje od jej tradičnej tvorby.

Zuzana Smatanová, archívna snímka — Foto: TASR/Ladislav Vallach

Bratislava 21. augusta (TASR) – Popredná slovenská hudobníčka a speváčka Zuzana Smatanová prichádza v poradí už so šiestym singlom z úspešného dvojalbumu Echo, skladbou Bergen. Do rádií prichádza 21. augusta. Informáciu pre TASR poskytol manažér speváčky Pavol Smolka.

Bergen je pieseň, ktorá sa mierne odlišuje od tradičnej Zuzaninej tvorby. „Pesničku Bergen som napísala po návrate z dovolenky v Nórsku. Mesto Bergen ma absolútne očarilo svojou atmosférou, ktorú som dovtedy poznala iba zo severských detektívok. Pre niekoho možno ponuré a chladné prostredie, no na mňa pôsobilo nostalgicky, tajomne a útulne. Je to prístavné mesto, kde veľkú časť roka prší, má krásne zákutia, domčeky, uličky a čarovné kaviarničky. Nechala som tam kus svojho srdca a vedela som, že po návrate domov sadnem ku klavíru, a budem chcieť zachytiť atmosféru Bergenu do textu a melódie," uviedla pre médiá Smatanová.

Zuzana pieseň nahrávala a produkovala sama, o zvuk nahrávky sa postaral Ivan Jombík, a o programovanie Tomáš Lôbb. V úvode piesne zaznie dokonca nórčina, ktorú by speváčka jedného dňa rada ovládala, no nateraz ju použila len pre zábavu a najmä na navodenie atmosféry.

Bergen je pesnička o láske dvoch ľudí, ktorí si k sebe opäť našli cestu. „Dvojalbum Echo som si celý produkovala sama, a obzvlášť produkciu Bergenu som si veľmi užívala, pretože som pracovala pre mňa s novým žánrom drum and bass, podobnú pieseň vo svojom repertoári nemám. Aj preto je to jedna z mojich najobľúbenejších skladieb na tomto albume. Lyric video vytvoril talentovaný výtvarník a fotograf Jakub Gulyás, s ktorým rada spolupracujem už veľa rokov. Jeho textovú časť sme natáčali presne v deň mojich 35. narodenín," dodala speváčka.

Zuzana Smatanová (*14. 6. 1984, Súľov-Hradná), speváčka, skladateľka a gitaristka, výrazná postava slovenskej hudobnej scény, vyhrala v máji 2003 súťaž spevákov Coca Cola PopStar, v septembri 2003 vydala prvý album Entirely Good, bola objavom roka 2003. Za rok 2004 získala dvakrát cenu Aurel aj cenu OTO, ktorú si ako speváčka roka zopakovala za rok 2005. Šesťkrát po sebe, za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 aj 2010 získala Zlatého slávika v kategórii speváčka.

V októbri 2005 vydala druhý album Svet mi stúpil na nohu, v septembri 2007 tretí Tabletky odvahy a v novembri 2008 koncertné CD a DVD Live. V novembri 2009 vydala dvojalbum Gemini a v októbri 2011 piaty štúdiový album s názvom Dvere.

V ankete Slávik 2011 získala druhé miesto, za rok 2012 bola tretia. V novembri 2013 vydala kompilačný dvojalbum Momenty 2003 – 2013, na ktorom bilancovala desaťročnú spevácku dráhu. V závere mája 2018 vydala nový album Echo. Za album získala platinovú platňu hneď za prvý mesiac od uvedenia do predaja.