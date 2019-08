TASR

Fortuna liga: Trenčín hlási posily, prichádza aj obranca so skúsenosťou z Premier League

Do tímu sa po niekoľkých rokoch vracia Holanďan Gino Van Kessel. Do Trenčína zamieril na hosťovanie z Trnavy.

Gino Van Kessel (vpravo) — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trnava 20. augusta (TASR) - Útočník Gino van Kessel odchádza mesiac po podpise zmluvy so slovenským futbalovým prvoligistom FC Spartak Trnava na hosťovanie do AS Trenčín.

"Hráčovi nesadol náš herný štýl a nebol takým prínosom pre klub, ako sme na začiatku všetci očakávali. Ponuku od AS Trenčín sme sa tak rozhodli akceptovať a vidíme to ako rozumné riešenie pre všetky zainteresované strany," cituje slová generálneho manažéra Mariána Černého internetový portál spartak.sk.

Van Kessel, ktorý už v Trenčíne strávil jeden a pol roka, sa stal najlepším strelcom Fortuna ligy v sezóne 2015/2016. S vedením AS sa Spartak dohodol na hosťovaní do konca kalendárneho roka. Holanďan sa v trnavskom drese predstavil v piatich súťažných zápasoch.

Prichádza aj hráč so zaujímavým potenciálom

Trenčanov posilnil aj anglický obranca Cole Kpekawa. Dvadsaťtriročný stopér prichádza z tímu Billericay Town, ktorý hrá šiestu najvyššiu anglickú súťaž. V minulosti odohral 15 minút v Premier League, keď nastúpil za Queens Park Rangers proti Leicesteru.

„Kpekawa je hráč so zaujímavým potenciálom, ktorý zatiaľ nedokázal rozvinúť. Ma výborné fyzické parametre, skúsenosti so seniorským futbalom a kvalitnú ľavačku. V minulosti dostal priestor aj v reprezentácii Anglicka do 20 rokov," uviedol v oficiálnom stanovisku trenčiansky klub.