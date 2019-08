Kristián Plaštiak

Dnes o 20:59 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Ozajstný hrdina: Tento muž ako jediný odmietol svojím podpisom legalizovať okupáciu Česko-Slovenska

Dnes si pripomíname 51. výročie od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho Česko-Slovenska.

— Foto: Reprofoto ceskatelevize.cz, TASR

PRAHA 21. augusta - Dnešok je dňom, ktorý sa značne týka ako nás Slovákov, tak i Čechov. Dňa 21. augusta 1968 bolo vtedajšie Česko-Slovensko prinútené skloniť sa pred mocou Sovietskeho zväzu. V noci z 20. na 21. augusta prišli do našej krajiny ozbrojené jednotky.

„Čo tu chcete?! Vráťte sa domov! Okupanti"“ kričali po vojakoch ľudia a pľuli na tanky. V malých obciach sa pokúšali zmiasť postupujúce vojská tým, že odstraňovali cedule s názvami obcí. Česko-Slovensko bolo obsadené a prinútené ku kapitulácii.

Odvtedy uplynulo viac ako polstoročie, no i tak na to spomíname ako na zradu a porušenie práv na slobodu.

Priebeh invázie 23:00 (20. augusta 1968) - Sovietske vojská prekročili hranice Československa, obsadili východné (z Ukrajiny), južné (z Maďarska) a severné Slovensko a Sliezsko (z Poľska). 00:20 - Minister obrany Martin Dzúr mal informovať vládu o invázii ako prvý, vydal však rozkaz, aby armáda nekládla odpor a poskytla intervenčným vojskám pomoc. 01:00 - Vojaci obsadili takmer celé Slovensko, vrátane Bratislavy, a vydali sa na Moravu a do Stredočeského kraja. Vojsko z Nemeckej demokratickej republiky (NDR) smeruje do Prahy. 01:30 - Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) odhlasovalo „Výzvu občanom“, aby zachovali pokoj. 02:00 - Na Ruzyňskom letisku v Prahe pristálo lietadlo s výsadkovou jednotkou, ktorá zaistila letisko. 04:00 - Praha je obkľúčená. Vojaci obsadzujú západné a južné Čechy. 05:00-09:00 - Sovietski vojaci prechádzajú hlavným mestom Česko-Slovenska a obsadzujú ulice. Zadržali čelných predstaviteľov KSČ. O 06:00 Československý rozhlas odvysielal Dubčekovu výzvu, aby ľudia nastúpili do práce ako počas bežných dní. 08:00 - Praha je obsadená. Sovietske jednotky obsadili Československú televíziu a prerušili vysielanie. Takisto obsadili aj budovu Československého rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave. 08:30 - Československý rozhlas odvysielal príhovor prezidenta Svobodu. V ňom vyzýva ľudí, aby zachovali rozvahu a v záujme republiky zabránili nepremysleným činom. To znamená kapituláciu.

Celé Československo bolo obsadené v priebehu niekoľkých hodín. Foto: Facebook/Rusko Online

Snímka tankov pred budovou Národného múzea na Václavskom námestí. Foto: Facebook/Rusko Online

Žena na snímke žiada odpoveď na otázku, ktorú si kladieme dodnes. Prečo? Foto: Facebook/Rusko Online

Jasný odkaz okupantom. „Choďte domov, sovietski psi.“ Foto: Facebook/Rusko Online

Ďalší z mnohých nápisov, ktorým občania vyjadrovali nesúhlas so sovietskymi vojskami na našom území. Foto: Facebook/Rusko Online

Odmietol len jeden

Sovieti zadržali Alexandra Dubčeka, generálneho tajomníka ÚV KSČ, Oldřicha Černíka, Josefa Smrkovského, Josefa Špačka a Františka Kriegla. Prepravili ich do Moskvy, kde mali podpísať dokument, ktorý plne legalizoval pobyt sovietskych vojsk v Československu, kým nepominie hrozba odklonu od socializmu.

Na listine spočinuli podpisy štyroch mužov, piaty odmietol. Bol ním František Kriegel, rodák zo Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk) na Ukrajine.

Československí vodcovia boli prinútení kapitulovať. Foto: Facebook/Rusko Online

Čechoslováci sa podrobili, no na sovietsku zradu nezabudli. Foto: Facebook/Rusko Online

Prečo to urobil?

„Odmietol som podpísať takzvaný Moskovský protokol. Odmietol som to preto, lebo som v tomto protokole videl dokument, ktorý všestranne zväzoval ruky našej republike. Odmietol som ho podpísať preto, lebo podpisovanie sa dialo v ovzduší vojenského obsadenia republiky, bez konzultácie s ústavnými orgánmi a v rozpore s cítením ľudu tejto zeme... Hlasoval som proti ratifikácii zmluvy o dočasnom pobyte vojsk na našom území... Tejto zmluve o dočasnom pobyte vojsk na našom území chýba základná náležitosť riadnej zmluvy. Dobrovoľnosť... Zmluva bola podpísaná nie perom, ale hlavňami diel a samopalov...“ povedal František Kriegel počas zasadnutia ÚV KSČ, jeseň 1968.

Horiaci tank v uliciach Prahy. Pri nepokojoch zomrelo 139 civilistov, z toho 29 na Slovensku, a približne 500 bolo vážne zranených. Foto: Wikimedia CC

Operácia sovietskych vojsk niesla krycí názov Dunaj. Foto: Facebook/Rusko Online

Život po auguste 1968

Svojím odmietavým postojom sa stal neprijateľnou osobou pre Sovietsky zväz. Koncom augusta prišiel o miesto v predsedníctve ÚV KSČ a stratil aj post predsedu Národného frontu Čechov a Slovákov.

V máji roku 1969 bol vylúčený zo strany, pričom šlo o jeden z prvých prípadov vylúčenia z komunistickej strany po nástupe Gustáva Husáka do pozície prvého tajomníka ÚV KSČ. Po federalizácii Česko-Slovenska ešte na chvíľu usadol do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, kde však zotrval iba do októbra 1969, keď ho zbavili poslaneckého mandátu.

Do československých dejín sa zapísal ako ten, kto sa odmietol vzdať slobody republiky. Foto: Wikimedia CC

Patril medzi prvých signatárov Charty 77, občianskej iniciatívy, ktorá kritizovala politickú a štátnu moc za nedodržiavanie ľudských a občianskych práv. Jej autori sa rozhodli zostať v anonymite, no je známe, že značnú časť napísali Václav Havel a Pavel Kohout.

V septembri 1979 bol hospitalizovaný pre infarkt a 3. decembra toho istého roku zomrel. Na jeho počesť bola vytvorená Cena Františka Kriegla, ktorú udeľuje Nadácia Charty za mimoriadne zásluhy v boji za ľudské práva a občiansku slobodu, národnú nezávislosť, suverenitu a demokraciu.

Pamätná tabuľa Františka Kriegla (1908-1979). Foto: Wikimedia CC

