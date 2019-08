Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Klára zbadala na ceste seniora, ktorý sám stopoval z koncertu kapely Metallica. Jeho príbeh vám vyčarí úsmev na perách

Mladá Češka urobila dobrý skutok a pomohla pánovi, ktorý stál dlhší čas na priamom slnku.

— Foto: archív Kláry K.

PRAHA 22. augusta - Klára sa spolu s rodinou vracala zo Slovenska do Prahy. Cestou si dali prestávku v meste Břeclav, kde sa naobedovali. Keď schádzali z diaľnice, všimli si v protismere staršieho pána, ktorý stopoval.

Mala obavy o jeho zdravie

Približne po hodine už boli naobedovaní, pán stále stopoval na tom istom mieste. V tieni bolo 33 stupňov, on však stál na priamom slnku. Klára sa rozhodla zastaviť. „Keď zistil, že sa do nášho sedemmiestneho auta nezmestí, bol smutný. Dali sme mu vodu, 100 českých korún a radu, nech ide na vlak alebo aspoň do tieňa,“ prezradila Klára.

Foto: ‎Klára K.

Mladá Česka prešla niekoľko kilometrov, ale nedalo jej to. Babičku vysadila na najbližšej pumpe a spolu s deťmi a manželom sa vrátila na miesto, kde bol pán. „Povedal mi, že tam stojí najmenej dve hodiny. Minimálne hodinu a pol mi vedel garantovať. Ja by som na slnku nedokázala vydržať ani desať minút. Pán mal svoj vek a mala som vážne obavy o jeho zdravie,“ dodala pre Dobré noviny.

Dozvedela sa niekoľko informácií

Ospravedlnila sa mu, že ho vezme len na najbližšiu pumpu. „Cestou som sa dozvedela, že ide z Viedne, kde bol na koncerte skupiny Metallica. To, že neklame, som zistila aj vďaka Googlu,“ uviedla.

Foto: ‎Klára K.

Foto: ‎Klára K.

V aute sa dozvedela aj niekoľko ďalších informácií. „Prezradil mi jeho meno i to, že žije v Slavkove u Brna. Hovoril aj niečo o fare a riešení rovníc, ale to som akosi nepochopila,“ povedala s tým, že kontakty si nevymenili.

Pomohli mu

Keďže v aute sedel aj jej manžel, nebála sa, že by mohlo ísť o nejaký podvod. „Situáciu som však vyhodnotila tak, že aj keby som bola sama, vzala by som ho,“ skonštatovala.

Na pumpe ich čakala babička. „Pánovi sme kúpili kávu a sendvič, pretože peniaze, ktoré sme mu dali, boli jeho jedinou hotovosťou. Deťom sme predĺžili cestu, ale verím, že pána niekto odviezol domov. Dôležité však je, že bol v tieni a mal občerstvenie,“ doplnila Klára.

Pán je podľa Kláry pravdepodobne veľkým fanúšikom skupiny Metallica. Pamätal si, že 19. júna 2010 mali koncert v českých Miloviciach. Príde jej to „cool“, že sa v jeho veku vydal stopom, aby videl jeho obľúbenú kapelu.