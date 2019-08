Klaudia Fiolová

Dnes o 10:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jon Bon Jovi má srdce zo zlata: V jeho reštauráciách ponúka jedlo zadarmo tým, ktorí by inak hladovali

Slávny spevák pomáha ľuďom v núdzi a v jeho reštauráciách je vítaný každý.

Legendárni spevák pomáha ľuďom v núdzi — Foto: Instagram/jbjsoulkitchen

NEW JERSEY 21. august - Jon Bon Jovi je známy svojím hudobným a hereckým talentom. Rockerove skladby ako You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer či It's My Life poznajú ľudia po celom svete. Nie každý však vie, že táto hudobná legenda svoju slávu využíva aj na charitatívne účely.

Organizácia s názvom Soul Kitchen, ktorej je umelec riaditeľom, otvorila už dve reštaurácie, kde sa ľudia, ktorí sa nachádzajú v núdzi, môžu zadarmo najesť. Ako informoval portál BrightSide, dodnes vydali 104 800 jedál. Jedlá v týchto reštauráciách nemajú stanovenú cenu a je na hosťovi, či zaplatí.

Ak sa niekto rozhodne zaplatiť, tak to ide automaticky ako dar neziskovej organizácii. Ľudia bez domova a v núdzi môžu pomôcť v kuchyni alebo umyť po sebe špinavé riady. Aj takáto výpomoc sa ráta.

Ľudia, ktorí v reštauráciách pomáhajú, sú dobrovoľníci. Možno aj práve preto je mottom podnikov „Každý je vítaný pri našom stole". Prvú reštauráciu otvorili ešte v roku 2011 v New Jersey, čo je rodisko speváka. Druhý podnik vznikol v roku 2016 v oblasti rieky Toms River, ktorú zasiahol hurikán Sandy.

„Našim poslaním je priniesť pozitívne zmeny a pomáhať ľuďom bez domova," vysvetľuje hudobný idol a dodáva: „Naše jedlá nemajú stanovenú cenu. Takže ak je niekto v núdzi, je vítaný a môže nám na oplátku pomôcť v kuchyni alebo v našej záhradke."

V reštauráciách si nemôžete urobiť rezervácie a každý sedí pri jednom veľkom stole. Tak sa môžu ľudia navzájom porozprávať. Na návštevníkov čaká trojchodové menu, ktoré sa skladá z polievky alebo šalátu, hlavného jedla a dezertu.

Reštaurácie vo vlastnej záhradke pestujú aj zeleninu a jedlá sú organické. Menu sa mení každých desať dní.

Okrem toho spevák s manželkou založili organizáciu, ktorá poskytuje veteránom a bezdomovcom strechu nad hlavou. Taktiež otvorili centrá, kde pomáhajú mladým slobodným mamičkám, aby sa vedeli postarať o svoje dieťatko.

Okrem toho táto nezisková organizácia ponúka aj právnu pomoc a pracovné poradenstvo. Učí ľudí, ako si najlepšie pripraviť životopis a ako sa uplatniť na trhu práce.