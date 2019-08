TASR

Dnes o 08:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní US Open: Gombos postúpil do 2. kola kvalifikácie, stop pre Rybárikovú a Horanského

V hlavnej súťaži grandslamu v New Yorku sa nepredstaví ako Magdaléna Rybáriková, tak ani Filip Horanský.

Slovenský tenista Norbert Gombos — Foto: TASR/AP

New York 20. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do 2. kola kvalifikácie dvojhry na grandslamový turnaj US Open. S Francúzom Maximeom Janvierom si poradil hladko 6:3, 6:2. Nedarilo sa Filipovi Horanskému, ktorý nestačil na Brazílčana Joaa Menezesa a podľahol 6:4, 1:6, 2:6.