Posledná bondovka s Danielom Craigom už má názov. Agent 007 sa vráti do kín už čoskoro

Na nového Jamesa Bonda sa fanúšikovia môžu tešiť v apríli budúceho roka. Dostal takýto názov.

Daniel Craig — Foto: TASR/AP

Londýn 20. augusta (TASR) - Názov nasledujúceho, už 25. filmu o agentovi Jamesovi Bondovi bude "No Time To Die". V utorok to oznámili producenti, ktorých citoval spravodajský portál britskej televízie Sky News.

Do úlohy britského agenta 007 sa vráti Daniel Craig a film bude mať v Spojenom kráľovstve premiéru 3. apríla 2020. Fámy, že film sa bude volať Shatterhand, sa teda nepotvrdili.

V úlohe zloducha v nasledujúcej bondovke potvrdili držiteľa Oscara Ramiho Maleka, ktorý si cenu vyslúžil za stvárnenie frontmana skupiny Queen Freddieho Mercuryho v životopisnom filme Bohemian Rhapsody.

Logo bondovky No Time To Die Foto: reddit.com/u/Murreey

Anglická scenáristka Phoebe Wallerová-Bridgeová, autorka komediálneho seriálu Fleabag (Potvora), má dodať deju trochu vtipu.

Medzi ďalšími členmi hereckého obsadenia je Lashana Lynchová (známa z filmu Captain Marvel) a herec Billy Magnussen (akčný komediálny film Nočná hra). Potvrdené je aj to, že v bondovke si znova zahrajú Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Naomie Harrisová a Jeffrey Wright, uviedla televízia Sky News.