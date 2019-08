TASR

Dnes o 15:51 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bratislavský festival Viva Musica! ukončí filmová hudba na počesť Pavla Barabáša

Posledný koncert festivalu Viva Musica! bude netradičný.

Pavol Barabáš — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 20. augusta (TASR) – Netradičným záverečným koncertom vyvrcholí vo štvrtok 22. augusta festival Viva Musica! v bratislavskej Starej tržnici. Jeho názov Pavol Barabáš: Symfónia o Zemi napovedá, že sa týka filmovej hudby.

„Bude to pocta Pavlovi Barabášovi. Symfonický orchester zahrá ukážky z jeho filmov rozdelených skôr do takých filozofických blokov. V nich on s orchestrom budú reflektovať na stav prírody, do akého sme túto planétu dostali my, ľudia," uviedol pre TASR riaditeľ festivalu Matej Drlička.

Za sprievodu hudby časti Barabášových filmov návštevníkov prenesú do rôznych svetových lokalít. Z útrob Zeme na najvyššie zasnežené vrcholy, zo zelených džunglí na zamrznuté nehostinné póly, z neznámych krajín do Vysokých Tatier, od extrémneho dobrodružstva až po meditáciu a filozofiu iných kultúr.

„Chcel som to pripraviť ako prekvapenie pre filmového režiséra k jeho 60. narodeninám. Ale keďže sa na programe podieľa, tak to bude darček pre neho," zdôvodnil skladateľ hudby k viacerým Barabášovým filmom Michal Novinski.

Okrem jeho skladieb zaznie hudba Martina "Maoka" Tesáka, Oskara Rózsu a Martina Maroša Barabáša v podaní Symfonického orchestra a zboru Viva Musica! pod dirigentskou taktovkou Michaely Rózsa Ružičkovej.

Treba dodať, že Pavol Barabáš je najoceňovanejší súčasný slovenský filmár, držiteľ množstva cien z domácich a zahraničných festivalov.