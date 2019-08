TASR

Reštaurátor Miroslav Slúka priblíži obnovu obrazov Dominika Skuteckého

V prednáške povie viac o reštaurovaní celej kolekcie obrazov a predstaví aj ďalšie zreštaurované kúsky. Nezabudne ani na zaujímavosti.

Na snímke obraz Dominika Skuteckého - Zeleninový trh v Banskej Bystrici okolo roku 1905. — Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 20. augusta (TASR) - Prednáška reštaurátora Miroslava Slúku o tom, ako sa obnovovali maľby Dominika Skuteckého, odznie v stredu (21. 8.) o 17.00 h vo Vile Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici.

Prednáška je súčasťou festivalu Prvý človek bol umelec, ktorý organizuje Stredoslovenská galéria (SSG) v Banskej Bystrici. Ako pre TASR uviedla pracovníčka galérie Zuzana Chlebničanová, v prednáške Slúka priblíži zaujímavosti z reštaurovania celej galerijnej kolekcie obrazov Skuteckého a predstaví aj ďalšie zreštaurované obrazy umelca.

„Vzhľadom na obmedzenú kapacitu Vily Dominika Skuteckého sa bude prednáška konať maximálne pre 50 návštevníkov. Vila bude počas trvania prednášky uzatvorená," pripomenula Chlebničanová.

V súvislosti so 170. výročím narodenia maliara iniciovala SSG, ktorá spravuje umelcovu expozíciu v Banskej Bystrici, dva rozsiahlejšie projekty. Od minulého roka sa koná projekt zameraný na hlbší výskum tvorby umelca a reštaurovanie malieb z galerijnej kolekcie a od marca 2019 do začiatku roka 2020 sú v priestoroch Vily Dominika Skuteckého postupne odhaľované zreštaurované obrazy a prezentované výsledky analýz vybraných malieb. Reštaurovanie diel je realizované v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

Program festivalu Prvý človek bol umelec sa koná vo Vile Dominika Skuteckého od augusta do septembra 2019 a ponúka koncerty, filmy, divadlo, piknik v záhrade spojený s čítaním pre deti, prednášku reštaurátora a vernisáž. Ďalší program festivalu bude od októbra do decembra v budovách Bethlenovho domu a Pretória.