Tento slovenský film vám otvorí oči: Režisér ukazuje skutočné príbehy ľudí, ktorých internet dohnal až k samovražde

Film Kto je ďalší? prinesie divákom autentické príbehy. Jeho príprava trvala štyri roky.

Režisér Miro Drobný — Foto: Archív: Kto je ďalší?

BRATISLAVA 21. august - Film s názvom Kto je ďalší? od režiséra Mira Drobného rozoberá veľmi citlivé, ba až kontroverzné témy dnešnej spoločnosti. Všetky príbehy, ktoré diváci na plátne uvidia, vychádzajú zo skutočných udalostí.

Nejde o edukatívny film, ktorý chce poúčať, ale skôr o snímku, ktorá poukazuje na to, že jednotlivé udalosti sa môžu stať komukoľvek. „Najťažšie bolo pre mňa prerozprávať príbehy jazykom, aby som oslovil aj divákov od 12 rokov. Je veľmi náročné rozprávať o šikane, samovražde alebo o riskovaní vlastných životov kvôli dokonalým fotkám tak, aby to zároveň neslúžilo mladým ako návod,“ rozpráva režisér o jeho novom filme.

Ťažká úloha

Preto pri výbere a oslovení respondentov nemal ľahkú úlohu. „Keď som našiel ľudí, ktorých sa to bytostne dotýkalo, snažil som sa im vysvetliť, že tento film by nemal poukázať len na to, čo sa udialo s hlavnými hrdinami, ale varovať pred samotným nebezpečenstvom,“ uviedol režisér.

So scenárom musel pracovať taktiež citlivo, keďže ide o príbehy, kde zlyhal práve ľudský faktor. Hoci Drobný chcel, aby sa každý vo filme objavil pod vlastným menom, niektorí účinkujúci to odmietli práve kvôli tomu, že v niektorých prípadoch ide o vlastné zlyhanie, alebo neboli úplne stotožnení so scenárom.

Autentický film prináša divákom reálne príbehy — Foto: Archív: Kto je ďalší

Príbehy sa píšu denne aj samé, takže režisér nemusel pridávať vymyslené scény

„Keď som mal pocit, že mi ešte niečo k scenáru chýbalo, stačilo, keď som si našiel reálny príbeh iného človeka v podobnej situácii. Čo sa týka aj textov, veľakrát som použil slová osôb z tých reálnych príbehov. Ponechal som tak pôvodné vety, ako mi to bolo porozprávané,“ hovorí.

Aj vďaka týmto prvkom je film naozaj autentický. „Mojím cieľom je, aby si divák odniesol emócie a aby prežil jednotlivé príbehy spolu aj s hlavnými hrdinami. Taktiež aby si z toho odniesli ponaučenie, aby sa nedostali do podobných životných situácií. To sa dá dosiahnuť práve tým, že podám reálne príbehy, autentickosť a príbehy sa museli natočiť v prostredí, kde tí ľudia fungujú. Hlavní aktéri hovoria svojím materinským jazykom. Nikoho som nenútil rozprávať medzinárodnou rečou, každý rozpráva vo filme svojim rodným jazykom,“ uviedol.

Film sa skladá z troch silných príbehov, pričom posledný z nich rozpráva o dievčati, ktoré je dotlačené do bezvýchodiskovej životnej situácie - je sexuálne vydieraná. Svoj príbeh zverejnila naozaj nezvyčajným spôsobom. „Ide o jeden najznámejších príbehov na svete, ktorý sa odohral v ďalekej Kanade. Spojil som sa s matkou dievčaťa, ktorému sa to stalo, aby mi porozprávala jej príbeh,“ povedal.

Pre Drobného to bola jedna z najväčších výziev. Prvý príbeh, s ktorým začal celý film. Chcel ho nakrútiť v autentickom prostredí v Kanade, ale kvôli komplikáciám musel hľadať inú alternatívu, respektíve iné európske mesto, kde by sa to mohlo zrealizovať.

„Nie vždy sa medializujú všetky dôležité podrobnosti a práve na to som chcel v tomto príbehu upozorniť. Keďže jej príbeh obletel celý svet, hľadal som odpovede na to, čo je za ním. V každom jednom príbehu som sa snažil o to, aby som divákom priniesol odpovede. Prečo sa to stalo, ako sa to stalo. Chcel som sa vyvarovať situáciám, aby si divák povedal v duchu, že už v príbeh neverí,“ vysvetľuje.

Drobný sa preto najprv snažil pochopiť myšlienky ľudí, ktorí mu príbehy rozprávali, a až potom k tomu napísal scenár. Vďaka výberu slov, dialógov a deja divák naozaj pochopí, čo sa v tej danej situácii udialo v hlave hlavného hrdinu. „Chcem osloviť čo najširšie publikum a vyvolať tak nielen verejné diskusie, ale aj zmeny postojov a následné skutky,“ prezradil režisér.

Slovenský film príde do kín už vo štvrtok 22. agusuta. Do našich kín ho priniesla spoločnosť Bontonfilm.

Vďaka výberu slov, dialógov a deja divák naozaj pochopí, čo sa v tej danej situácii udialo v hlave hlavného hrdinu — Foto: Archív: Kto je ďalší

