Nový prieskum Focusu. Ako poškodili kauzy jednotlivé politické strany?

Agentúra Focus priniesla už druhý augustový prieskum.

BRATISLAVA 20. augusta (TASR) - Zdá sa, že peripetie, ktoré zažilo Progresívne Slovensko kvôli svojmu Michalovi Trubanovi a jeho vyjadreniach o drogách z minulosti, koalícii PS a Spolu neuškodili. V čase uskutočňovania prieskumu začali médiá prinášať časti komunikácie Mariana Kočnera, v ktorej sa napríklad vyskytli aj mená Roberta Fica, Andreja Danka či Mariana Kotlebu.

Ak by sa teda parlamentné voľby konali v polovici augusta, Smer by v nich zvíťazil so ziskom 20,8 percenta hlasov, čo je pokles o celé percento. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia so 14,9 percentami (zlepšenie o 0,9%) a tretia by skončila Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 11,4% percenta hlasov. Prieskum vykonal Focus na vzorke 1010 respondentov v dátume od 13. augusta do 19. augusta.

Malé rozdiely

Do parlamentu by sa dostalo ešte ďalší šesť strán, ktoré medzi sebou delí iba 2,4% hlasov. V tesnom závese za sebou sú SaS, KDH, SNS, Sme rodina, OĽaNO a Za ľudí. Poslancami by sa však nestali zástupcovia strán Most-Híd či SMK-MKP.

Najviac kresiel, 36, by teda získal Smer, koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU by sa tešila z 26 miest v parlamente. Kotlebovci by obsadili 20 miest, SaS 14, KDH a SNS zhodne po 12. Strana Borisa Kollára by vďaka voličom mala 11 kresiel, Igor Matovič a OĽaNO 10 a strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí iba 9.